Mancini dopo la Polonia: "Giocato su un campo in condizioni pessime"

Il Commissario Tecnico azzurro commenta il pareggio per 0-0 ottenuto a Danzica dagli azzurri: "Un'occasione persa, dovevamo segnare".

L' non va oltre lo 0-0 sul campo della nella terza sfida del girone di . Un pareggio che va stretto, per le occasioni generate.

Roberto Mancini, Commissario Tecnico degli azzurri, ha commentato il match a microfoni di 'Rai Sport, compresa la pessima condizione del terreno di gioco.

"Purtroppo è un’occasoine persa, ne abbiamo avute diverse per segnare. Un po’ ci ha penalizzato un campo in condizioni pessime. La palla rimbalzava male, ma non è un alibi. La squadra ha giocato bene, il risultato non ci premia ma siamo felici".

Non soltanto il campo, ma anche un'imprecisione diffusa. E tante occasioni mancate per fare goal nel primo tempo, come sottolinea il Ct.

"Siamo stati imprecisi coi centrocampisti, la squadra è stata in attacco e mi è piaciuta. Non abbiamo fatto goal, capita. Potevamo chiudere con almeno 1-2 goal di vantaggio nel primo tempo, è andata così".

Mancini ha fatto anche il punto sugli attaccanti e sulla partita di Pellegrini, titolare nel tridente d'attacco.