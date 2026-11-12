Mancini dopo Italia-Francia: "I ragazzi hanno voglia di riscatto. Dopo l'errore di Donnarumma poteva finire in goleada"

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Il ct della Nazionale Roberto Mancini è il ritratto della felicità e della soddisfazione dopo la vittoria in rimonta per 3-1 sulla Francia che ci permette di arrivare all'ultimo impegno del girone di Nations League contro il Belgio con la possibilità di giocarsi il pass per i quarti di finale.

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“È stata una grande prestazione. I ragazzi sono stati bravissimi e sono molto felice per loro. Era importante per la gente che era qui”, ha esordito ai microfoni della Rai Mancini. Che ha poi evidenziato i meriti anche morali di un gruppo animato da una grande voglia di rivincita dopo aver mancato per tre volte consecutive la qualificazione ai Mondiali: “C’è da lavorare, la strada è lunga. I ragazzi vogliono riscattarsi. Piano piano arriveremo a un buon traguardo. Oggi mi è piaciuto tutto. Abbiamo preso gol subito e la partita poteva finire con una goleada”.

Sull'errore in avvio di partita di Gianluigi Donnarumma in occasione della rete di Olise che poteva far prendere alla gara una direzione poco favorevole all'Italia: “Un errore. Purtroppo queste cose accadono, però siamo rimasti tranquilli e abbiamo ripreso a giocare come sappiamo. Questo è l'importante”, ha aggiunto Roberto Mancini nell'intervista alla Rai.

Infine, in vista della decisiva partita di domenica prossima a Bruxelles per la testa del nostro girone e la qualificazione ai quarti di finale di Nations League, Roberto Mancini si è espresso così: “Pensieri? Sono troppi. Questa vittoria conta fino a un certo punto. Ora dobbiamo per forza andare a vincere in Belgio”.