Mancini difende Immobile: "Ha sempre segnato, magari al Mondiale fa 8 goal e vinciamo"

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, non fa drammi dopo i pari con Bulgaria e Svizzera: "Un po' di sorte ci ha sfavorito".

Giornata di vigilia per l'Italia di Roberto Mancini. Dopo i pareggi contro Bulgaria e Svizzera, la Nazionale affronta domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia la Lituania nella gara di qualificazione ai Mondiali del Qatar in programma nel 2022.

Il commissario tecnico ha analizzato nella consueta conferenza stampa le ultime due gare, con l'Italia che ha rimediato due pareggi.

"Io non mi preoccupo molto. I ragazzi psicologicamente devono stare benissimo, hanno vinto l'Europeo e devono giocare tranquilli. Purtroppo la palla non entra a volte, e noi in Italia andiamo a cercare un colpevole di tutto. Ma noi dobbiamo isolarci un po' da questo e fare certe cose un po' meglio e la squadra deve continuare a fare ciò che fa. Il goal arriverà".

Mancini si è schierato in difesa dell'attaccante della Lazio Ciro Immobile, bersagliato dalle critiche dopo la prova contro la Svizzera.

"Premesso che io non ho alcun tipo di problema, abbiamo vinto l'Europeo in 26 e Ciro è sempre stato titolare. Poi in due partite ha fatto goal, altre volte ci è andato vicino. Poi alcune volte la palla non entra: io devo dirgli, certo, di fare certi movimenti ma non vedo un grande problema. Ha sempre segnato, magari al Mondiale fa 8 goal e vinceremo".

Il commissario tecnico non fa drammi dopo le due sfide senza vittoria contro Bulgaria e Svizzera.