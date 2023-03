Mancini conferma la convocazione di Retegui: "Ha detto subito di sì"

Il commissario tecnico dell'Italia racconta la scelta di convocare l'attaccante classe '99 del Tigre: "Lo stavamo seguendo da tempo".

La notizia era già nell'aria. Mateo Retegui farà parte della rosa della Nazionale Italiana in occasione delle gare di qualificazioni ad Euro 2024 che vedranno l’Italia impegnata prima a Napoli contro l’Inghilterra il prossimo 23 marzo e poi a Ta' Qali il 26 marzo a Malta.

A confermare la convocazione dell’attaccante classe 1999 del Tigre ci ha pensato direttamente il commissario tecnico Roberto Mancini, ospite a DAZN nel corso del programma ‘Supertele’.

"Lo stavamo seguendo da tempo. È un ragazzo giovane che da due anni gioca titolare nel campionato argentino. Ha delle qualità che a noi mancano. Pensavamo che non volesse venire e invece ha detto subito di sì e lo abbiamo convocato".

Cresciuto nel vivaio del Boca Juniors, club che ne detiene il cartellino, Retegui ha vestito in prestito le maglie di Estudiantes e Talleres, mentre nel 2022 è esploso con quella del Tigre con cui ha realizzato finora 29 goal e 3 assist in 50 apparizioni.

Il ct di Jesi ha poi parlato dei margini in azzurro di Nicolò Zaniolo che ha lasciato la Roma per trasferirsi al Galatasaray:

"P uò migliorare, facendo anche fatica, ma può fare meglio e diventare un giocatore importante. Sia lui che gli altri non devono mai mollare. Il ruolo? Non possiamo valutarlo come centravanti".

Un altro tema affrontato dal commissario tecnico è la crescita di Nicolò Fagioli e Fabio Miretti: