Mancini conferma: "Cambi contro il Galles, Verratti può giocare"

Il ct azzurro Mancini ha parlato alla vigilia del match contro il Galles, tra possibile turnover e modo di affrontare la gara.

In vista della sfida di domani contro il Galles che chiude la fase a giorni degli Europei, il ct dell'Italia Roberto Mancini ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Rai. Tanti i temi toccati, tra cui quello del possibile turnover contro i gallesi:

"Sarà la terza partita in 10 giorni e le precedenti sono state molto dispendiose. Qualcuno è leggermente più stanco e ha bisogno di riposare e questo è l'unico momento in cui possiamo cambiare qualcosa, pur sapendo che il prodotto non cambierà molto".

Tra i giocatori che potrebbero avere una chance dal primo minuto c'è Marco Verratti, out per infortunio nelle scorse partite:

"Verratti può giocare, chiaro che il suo stato di forma non sia ottimale come quello di chi gioca da settimane, ma sopperisce a questa condizione con le sue qualità tecniche. Vedremo se giocherà dall'inizio o meno, ma è pronto. Chiesa può giocare in tutti i ruoli d'attacco, tranne che il centravanti. Può fare la punta esterna, poi contro la Svizzera lo abbiamo messo a tutta fascia per esigenze tattiche, ma il suo ruolo è un altro".

Infine, Mancini sgombra i dubbi su un possibile atteggiamento meno determinato da parte della sua squadra visto il passaggio del turno già conquistato:

"Alla squadra chiedo di continuare a giocare come ha sempre giocato. Di essere offensivi e fare le cose per bene perché è una partita importante. Vogliamo vincere e chiudere il girone in testa, sarà difficile perché giocheremo anche con un clima più caldo. Vedremo".

Il Galles dovrà quindi fronteggiare la solita Italia, desiderosa di divertirsi e di divertire anche se con qualche cambiamento di formazione rispetto alle scorse uscite.