Mancini annuncia: "Si conclude un ciclo, non possiamo pregare i club di far giocare i giovani"

Il ct parla alla vigilia di Italia-Argentina: "Bello giocare questa partita. Se i club fanno o non fanno giocare i giovani non posso deciderlo io".

Un'amichevole prestigiosa in quel di Wembley, stadio che poco meno di un anno fa ci regalava un'emozione unica: l'Italia di Roberto Mancini è attesa dalla sfida con l'Argentina denominata la 'Finalissima', sorta nell'ambito della collaborazione tra UEFA e CONMEBOL e che mette di fronte i campioni d'Europa e del Sudamerica.

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico azzurro ha parlato del momento della Nazionale e il cambio generazionale alle porte:

"Quella di domani sarà la gara che concluderà un ciclo. Non vuole dire che andranno via 15-20 giocatori, ma da mercoledì inseriremo dei giovani per capire quanto valgono e se potremo contare su di loro per il futuro. Devo continuare a scegliere i giocatori sempre con un criterio logico, poi servirà coraggio perché sarà un gruppo più giovane che andrà supportato in modo diverso. Anche questa sarà una cosa bella da fare".

L'Italia torna a Wembley per la prima volta dopo la vittoria dell'anno scorso di Euro 2020:



"È un grande piacere essere qui. Nemmeno dodici mesi fa eravamo qui a festeggiare e per questo motivo c'è anche un po' di emozione".



I ricordi, però, non riescono a superare l'amarezza per la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar:



"Se mitigano il magone? Mica tanto... (ride, ndr). È bello giocare questa partita, Italia-Argentina è una classica del calcio mondiale e sarà il tributo anche a tanti giocatori. Sarà sicuramente una bella partita e una grande emozioni".



Tante assenze in casa Azzurri, ma Mancini punta sugli uomini a disposizione:



"Questa Nazionale potrà dare spettacolo? Io penso di sì, anche se ci mancano diversi giocatori. Avrei voluto avere tutti i ragazzi qui, se lo meritavano. Ci aspetta una bella partita. Ci dispiace non avere Chiesa, Immobile, Berardi e Verratti. Ma chi andrà in campo disputerà un'ottima partita: l'Argentina è forte ma lo siamo anche noi".



Mancini ritrova da avversario, ma non in campo, Sergio Aguero, l'uomo che regalò al CT il titolo di campione d'Inghilterra ai tempi del Manchester City:



"L'ho preso al City dieci anni fa e lo conosco molto bene, è un dispiacere il fatto che lui abbiamo dovuto smettere di giocare così giovane e spero possa avere un grande futuro. Sull'Argentina, è una grande nazionale e non sarà semplice giocarci contro".



Tra gli uomini a disposizione di Mancini c'è anche Andrea Belotti, il cui futuro resta in bilico:



"L'ho visto sereno, tutti i ragazzi sono sereni. Giocherà lui perché era il secondo attaccante dell'Europeo, spero possa disputare una buona gara e non credo che il fatto di trovarsi a scadenza di contratto lo condizionerà".



Il pericolo numero uno per la Nazionale sarà Lionel Messi, in una sfida in cui inevitabilmente si ricorderà Diego Armando Maradona:

"Io ho avuto la fortuna di giocarci tanti anni contro ed è stato un grande onore per noi italiani e per i napoletani in particolare. Sarà molto emozionante, che Diego non sia qui con noi è un grande dispiacere e sarà bello ricordarlo domani".

La conferenza si chiude con un messaggio lanciato al calcio italiano e alle società:

"Stiamo cercando di lavorare per il futuro, per migliorare. Se i club fanno o non fanno giocare i giovani non posso deciderlo io. Noi cercheremo di avere più conoscenza dei giovani e vogliamo fare le cose per bene, ma non possiamo certo pregare nessuno se non lo vogliono fare. Siamo riusciti a vincere comunque un Europeo, nonostante mille difficoltà".