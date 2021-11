La vigilia della sfida tra Irlanda del Nord e Italia, decisiva per la qualificazione degli azzurri ai Mondiali del 2022 in Qatar, ha un tema centrale: la scelta del centravanti da parte del ct Mancini.

Si tratta di un problema che l'Italia si porta dietro ormai da anni, ma che il commissario tecnico azzurro ha brillantemente risolto fin dall'inizio del suo mandato creando un gioco corale che ha portato l'Italia alla conquista dell'Europeo.

Ultimamente però gli azzurri non sono sembrati brillanti come in estate e il problema del centravanti è riemerso, considerando l'infortunio di Immobile e la prova negativa di Belotti contro la Svizzera.

Per il match di Belfast, Mancini ha una doppia possibilità: schierare Insigne 'falso nueve' in un tridente con Berardi (entrato bene contro la Svizzera) e Chiesa, oppure puntare su un centravanti più classico come Scamacca.

Due opzioni dettate dalla necessità di avere imprevedibilità e freschezza, che potrebbe portare anche ad un cambio in mediana con l'ingresso di Tonali (anche lui ottimo contro la Svizzera) al posto di uno tra Barella e Locatelli (apparsi entrambi non al massimo della forma).