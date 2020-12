Mancini apre le porte dell'Italia: "Scamacca può diventare un grande attaccante"

Tempo di bilanci per Roberto Mancini che, durante la conferenza stampa di fine anno, si guarda indietro ma soprattutto programma i prossimi Europei.

Europei a cui secondo il CT dell' potrebbe partecipare anche Nicolò Zaniolo, attualmente di nuovo fermo dopo la seconda rottura del legamento crociato.

"Ha ottime chance di esserci. Sensi? A me piace tantissimo per le qualità che ha, ha dato tanto in questo senso. Spero che stia bene. Il recupero di Chiellini? Per lui è più semplice".