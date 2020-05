Mancini annuncia: "Nazionale a Milano e Bergamo per ricordare le vittime"

Non appena sarà possibile riportare i tifosi allo stadio, l'Italia scenderà in campo nelle città lombarde: "Importante che il calcio riparta".

Come le Olimpiadi e la Copa America, anche l'Europeo previsto nel 2020 è stato rinviato al 2021 a causa della pandemia di coronavirus. Decisione necessaria per evitare di giocare le competizioni a porte chiuse come i campionati nazionali. Nonostante il rinvio, l' di Mancini si presenterà al torneo itinerante con l'intenzione di stupire.

Roberto Mancini non vede l'ora di rivedere i propri ragazzi e la Nazionale attirare migliaia di persone allo stadio. Stadio che quando sarà possibile sarà di fatto quello di Bergamo e Milano, così da rimanere vicino alle persone maggiormente colpite dallo shock coronavirus.

Intervenendo al Think Magazine dell’Osservatorio Economico e Sociale Riparte l’Italia, Mancini ha svelato:

Altre squadre

"Per ricordare quelle vittime, così come per celebrare tutti i protagonisti di questa lunga e ancora difficile lotta alla pandemia, la Nazionale sarà a Bergamo e Milano, quando le condizioni consentiranno di riaprire gli stadi, per testimoniare la solidarietà degli Azzurri al Paese e agli Italiani nell’ambito del progetto “Lo scudetto del cuore”.

Il calcio sta tornando, senza tifosi, ma comunque sempre come grande sport seguito da milioni di persone:

"Credo sia molto importante che si possa tornare a giocare, a cominciare dalla , per cercare di divertire di nuovo tutti gli appassionati ed i tifosi, contribuendo così a risollevare lo spirito del Paese. Il calcio è gioia, passione, uno strumento di coesione sociale che in questo periodo può rivelarsi ancora più prezioso del solito".

Sarà un altro calcio, una sfida affascinante per tutti: