Per quanto riguarda il Gruppo F la fase a gironi di Champions League si chiude, oltre al confronto tra Atalanta e Villarreal, con Manchester United-Young Boys.

Il Manchester United ha già conquistato matematicamente sia il passaggio agli ottavi di finale che il primo posto nel girone, avendo vinto entrambi i confronti con il Villarreal ovvero l’unica squadra in grado di raggiungerlo a 10 punti.

Anche lo Young Boys conosce già il suo destino ed è decisamente più amaro di quello dei Red Devils. Gli svizzeri infatti sanno già di non poter lottare per il passaggio del turno e, a limite, possono consolarsi con la ‘retrocessione’ in Europa League in caso di successo contro lo United e di contemporanea sconfitta dell’Atalanta contro il Villarreal.

La squadra appena passata a Rangnick vuole riscattare la sconfitta contro lo Young boys nel primo match della fase a gironi. Una sfida vinta al fotofinish dai gialloneri, dopo il goal iniziale di Ronaldo.

Questo o molto altro nelle prossime righe riguardo a Manchester United-Young Boys: dalle formazioni che manderanno in campo i due tecnici fino ad indicazioni utili su come guardare la partita in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER UNITED-YOUNG BOYS

La sfida tra Manchester United e Young Boys verrà giocata mercoledì 8 dicembre 2021 all’Old Trafford di Manchester, con il calcio d’inizio fissato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-YOUNG BOYS IN TV

Coloro che possiedono un abbonamento a Sky potranno godersi le emozioni del confronto tra inglesi e svizzeri, al quale sono stati riservati tre canali: Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite).

La gara verrà trasmesse anche da Infinity +, servizio a pagamento di Mediaset che ha nella Champions League uno degli eventi che propone. Dopo la sottoscrizione dell’apposito abbonamento, questo servizio sarà visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Al momento, non sono stati comunicati i telecronisti che racconteranno la partita (sia per quanto riguarda Sky che Infinity +).

MANCHESTER UNITED-YOUNG BOYS IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno assistere a Manchester United-Young Boys anche su dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet grazie all’applicazione Sky Go. Con i supporti appena citati, sarà possibile vedere la partita anche avendo sottoscritto l’abbonamento a Infinity +.

In alternativa è presente l’opzione di NOW, servizio on demand di Sky che offre il meglio della programmazione dell’emittente satellitare attraverso appositi pacchetti. Nello specifico, per questa e altre gare di Champions League e di altre competizioni sarà necessario acquistare l’opzione ‘Sport’.

Formazioni ufficiali, azioni salienti e possibili spunti di Manchester United-Young Boys verranno seguiti anche da GOAL. Accedendo al portale avrete aggiornamenti costanti sulla sfida grazie alla diretta testuale.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-YOUNG BOYS

Rangnick potrebbe dare continuità al 4-2-3-1 con cui ha battuto per 1-0 il Crystal Palace in Premier League. Davanti a De Gea, linea difensiva a quattro con Lindelof e Maguire in mezzo mentre Dalot e Telles nel ruolo di terzini. McTominay e Fred costituiranno la diga di centrocampo, con il trio composto da Sancho bruno Fernandes e Rashford alle spalle dell’unica punta Ronaldo.

4-4-2 invece da parte di Wagner, con Maceiras, Lauper, Lustenberger e Lefort a formare la difesa piazzata davanti a Faivre. Sierro e Martins agiranno nel cuore della mediana, contando sugli esterni sulla spinta di Mambimbi e Ngamaleu. In avanti giocheranno Siebatcheu (autore del goal della vittoria contro l’United nel primo confronto del girone) e Kanga.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Lindelof, Maguire, Telles; McTominay, Fred; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Ronaldo.

YOUNG BOYS (4-4-2): Faivre; Maceiras, Lauper, Lustenberger, Lefort; Mambimbi, Sierro, Martins, Ngamaleu; Siebatcheu, Kanga.