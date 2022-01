Manchester United-West Ham dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MANCHESTER UNITED-WEST HAM: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester United-West Ham

Manchester United-West Ham Data: 22-01-2022

22-01-2022 Orario : 16.00

: 16.00 Canale tv: Sky Sport Football (203 del satellite)

(203 del satellite) Streaming: Sky Go, NOW

All'Old Trafford di Manchester, lo United ospita il West Ham nel match proposto dal 23° turno di Premier League.

I Red Devils sono reduci dalla vittoria per 3-1 ottenuta in trasferta sul campo del Bentford che ha consentito loro di riavvicinarsi proprio al West Ham e quindi alle posizioni che valgono una qualificazione alla prossima Champions League.

Gli Hammers, guidati dall'ex David Moyes, stanno disputando un campionato di altissimo profilo nonostante il ko interno con il Leeds nell'ultima uscita casalinga: la classifica dice quarto porsto a quota 37 punti, anche se l'Arsenal è a tiro di sorpasso con due partite da recuperare.

Lo scorso settembre le due squadre si sono affrontate ben due volte nel giro di tre giorni: il 19, in Premier, colpo esterno dello United griffato da Cristiano Ronaldo e Lingard, dopo l'illusorio vantaggio londinese di Benrahma.

Il 22, invece, impresa West Ham all'Old Trafford in Carabao Cup: lampo di Lanzini e United fuori dal torneo.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Manchester United-West Ham: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER UNITED-WEST HAM

Manchester United-West Ham si giocherà all'Old Trafford di Manchester, sabato 22 gennaio 2022. Il calcio d'inizio è programmato per le ore 16.00.

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-WEST HAM IN TV

La sfida di Manchester verrà trasmessa in diretta su Sky che, anche quest'anno, detiene i diritti per trasmettere i match di Premier League. Il canale sul quale sarà possibile seguire la sfida è Sky Sport Football (203 del satellite).

MANCHESTER UNITED-WEST HAM IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno seguire la gara tra Red Devils e Hammers attraverso il servizio Sky Go: sarà sufficiente scaricare l'app su smartphone o tablet oppure collegarsi al sito ufficiale attraverso pc o notebook.

Si potrà ricorrere anche all'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Il primo step necessario sarà quello di acquistare il pacchetto 'Sport', poi si potrà selezionare la diretta del match dalla programmazione.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED WEST HAM

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea; Dalot, Lindelof, Varane, Alex Telles; Fred, Matic; Greenwood, Bruno Fernandes, Ronaldo; Cavani. All. Rangnick.

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Dawson, Diop, Cresswell; Lanzini, Rice; Bowen, Fornals, Vlasic; Antonio. All. Moyes.