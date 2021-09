Manchester United-Villarreal dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sconfitto all'esordio in Champions League, il Manchester United deve battere il Villarreal: le info sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

MANCHESTER UNITED-VILLARREAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester United-Villarreal

Manchester United-Villarreal Data: 29 settembre 2021

29 settembre 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Football, Sky Sport (canale 252 satellite)

Sky Sport Football, Sky Sport (canale 252 satellite) Streaming: Sky Go, NOW e MEDIASET INFINITY

Il Manchester United non può già sbagliare. Sorprendentemente sconfitta all'esordio in casa dello Young Boys, la formazione di Ole Gunnar Solskjaer ospita gli spagnoli del Villarreal in una gara valida per il girone F della Champions League 2021/22.

Il Manchester United è peraltro reduce da un altro paio ko, questa volta in League Cup e in Premier League, 0-1 in casa contro West Ham e Aston Villa. Il Villarreal, che alla prima partita del girone di Champions League ha fermato l'Atalanta sul 2-2, ha invece conquistato un punto di prestigio in casa del Real Madrid nell'ultimo weekend di Liga.

Manchester United e Villarreal si sono sfidate anche nella finalissima dell'ultima edizione di Europa League: 1-1 il risultato finale dopo i 90 e i 120 minuti, con successivo trionfo spagnolo al termine di un'infinita serie di rigori.

In questa pagina tutte le informazioni su Manchester United-Villarreal: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER UNITED-VILLARREAL

Manchester United-Villarreal, gara valida per la seconda giornata dei gironi di Champions League, si giocherà nella serata di mercoledì 29 settembre 2021 all'Old Trafford di Manchester United. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 21.00.

Manchester United-Villarreal sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky, che detiene i diritti della Champions League. I canali di riferimento per assistere alla gara saranno Sky Sport Football e il numero 252 del satellite.

Non ci sarà invece la trasmissione in chiaro di Manchester United-Villarreal su Mediaset.

Sarà possibile vedere Manchester United-Villarreal anche in diretta streaming tramite Sky Go, l'applicazione che Sky mette a disposizione dei propri abbonati, usufruibile tramite dispositivi come pc, tablet oppure smartphone.

Un'altra alternativa per seguire Manchester United-Villarreal è rappresentata da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky che, scegliendo i vari pacchetti messi a disposizione, permette di assistere al meglio della programmazione satellitare.

Infine, Manchester United-Villarreal sarà visibile in diretta streaming anche su Mediaset Infinity, il servizio streaming di Mediaset.

sarà raccontata in diretta anche dache in tempo reale vi permetterà di non perdervi neppure un'azione della sfida dell'Old Trafford.

Nel Manchester United sono in dubbio Maguire e Shaw, usciti per infortunio contro l'Aston Villa: Lindelof e l'ex nerazzurro Alex Telles sono pronti a prenderne il posto. In mezzo al campo ancora Fred con McTominay, mentre Sancho sembra destinato a partire nuovamente dalla panchina. Intoccabile Cristiano Ronaldo. Out Wan Bissaka, squalificato: al suo posto Diogo Dalot.

Anche il Villarreal deve fare i conti con alcune assenze di primo piano: su tutte quella di Gerard Moreno, ma anche di Foyth, infortunatosi contro il Real Madrid. Pronti Paco Alcacer in attacco e Mario Gaspar in difesa. Dovrebbe essere confermato il 4-3-3 con Danjuma titolare.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Lindelof, Alex Telles; McTominay, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba; Cristiano Ronaldo. All. Solskjaer

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Dani Parejo, Capoue, Trigueros; Yeremi Pino, Paco Alcacer, Danjuma. All. Unai Emery