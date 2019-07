Manchester United, Vidic può tornare: offerto ruolo da allenatore dell'Under 23

Valutato come uno dei migliori acquisti dell'era Ferguson al , Nemanja Vidic potrebbe ora fare il suo ritorno nel club inglese. La veste? Quella di allenatore della squadra Under 23, senza manager dopo l'addio di Ricky Sbragia il 22 maggio scorso.

Secondo quanto riportato dal giornalista serbo Nebojsa Markovic, Vidic ha infatti ricevuto un'offerta dai Red Devils, con Ole Gunnar Solskjaer che sarebbe entusiasta di riaccogliere al Manchester United uno dei suoi ex compagni di squadra.

Nemanja Vidić has been offered the chance to coach Manchester United U23s!



Nenad Lalatović said that, FK Vojvodina coach & Vida's best man.



"He got an offer to coach Man Utd B. I told him that's perfect for him if he wants to coach, but he hasn't decided yet." [Elta TV] #MUFC pic.twitter.com/on8ml0Dw5u