Manchester United, ultimo giorno di mercato da spettatore: niente sostituti per Lukaku

L'ultimo giorno di mercato dello United si chiude senza nuovi acquisti: non arriva nemmeno un cambio di Lukaku. Llorente svincolato ultima spiaggia.

Una cessione pesante e nessun colpo in entrata per rimpiazzarlo. Il Manchester United ha vissuto l'ultimo giorno di mercato da spettatore, dopo aver venduto Romelu Lukaku all' nel pomeriggio.

Erano stati diversi i nomi accostati ai 'Red Devils' nelle ultime ore e potenziali sostituti del belga, unico vero '9' presente nella rosa a disposizione di Solskjaer con caratteristiche da uomo d'area.

Uno dei candidati sembrava essere Mario Mandzukic, entrato nei discorsi relativi allo scambio tra Lukaku e Dybala con la . Sfumato il giro tra i due classe '93, sfumato anche il croato, che nel pomeriggio si è allenato con i bianconeri.

SI è fatto anche il nome di Inaki Williams, attaccante dell' Bilbao per cui bastava soltanto pagare la clausola di 88 milioni per chiudere. Alla fine però l'affondo non è mai arrivato e il talento basco è rimasto in .

Sono circolati anche i nomi di altri giocatori offensivi come il sopracitato Dybala oppure Eriksen, ma alla fine non si è concluso nulla. Solskjaer dovrà per ora accontentarsi di Rashford, Martial e Alexis Sanchez come potenziali prime punte. Per ora.

Esiste infatti un'ultima opzione per rinforzare l'attacco dei 'Red Devils' e arriva dal mercato degli svincolati: si tratta di Fernando Llorente, già accostato negli ultimi tempi alla squadra di Solskjaer.

L'ex è senza contratto: ora può diventare una priorità per lo United, dopo un ultimo giorno di mercato vissuto da spettatore interessato. Proprio come lo United.