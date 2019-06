Manchester United, ufficiale l'acquisto di Daniel James: arriva dallo Swansea

Ora è ufficiale: il ha chiuso il primo acquisto del suo mercato estivo. Si tratta di Daniel James, ala gallese che ha firmato il suo contratto con i Red Devils dopo le visite mediche sostenute ieri.

Il classe 1997 arriva dallo , con cui ha disputato quest'anno la prima vera stagione da professionista in Championship. L'ha chiusa con 38 presenze, 5 goal, diversi assist e molte giocate da urlo che hanno attirato l'attenzione dei grandi club.

James è anche un nazionale gallese dallo scorso novembre. Nella sua carriera ha vestito anche la maglia dello Shrewsbury, oltre che quella dell' , ma soltanto a livello giovanile.

We're delighted to have agreed terms, in principle, with Swansea City for the transfer of Daniel James to #MUFC.



Further details will be revealed in due course.