Manchester United, troppi errori di De Gea: salgono le quotazioni di Henderson

Il tempo a disposizione di David De Gea potrebbe essere scaduto: gli errori contro l'Everton stanno facendo vacillare Solskjær.

Dalle parti di Manchester sembrano essersi stufati degli errori in porta di David De Gea. Il portiere spagnolo, che negli scorsi anni è stato senza dubbio tra i migliori al mondo, nelle utlime due stagioni ha messo in serie una sfilza di errori completamente non da lui.

Il primo portiere del Manchester United però adesso potrebbe aver finito il suo tempo ed il suo credito, anche perché dietro di lui nelle gerarchie c'è un portiere che piace parecchio al Manchester in generale e a Solskjær: Dean Henderson.

Classe 1997, prelevato la scorsa estate dallo Sheffield United ma cresciuto da sempre proprio tra i Red Devils. Fino ad ora ha giocato solo in coppa e anche contro il West Ham, in FA Cup, sarà lui il portiere.

Secondo quanto appreso da Goal, se Henderson dovesse fare una grande prestazione, potrebbe essere confermato come primo portiere anche in Premier League, nella prossima sfida del Manchester United contro il West Bromwich Albion.

Anche perché Ole Gunnar Solskjær è stato chiaro con le dichiarazioni prima della sfida contro l'Everon:

"In questa squadra nessuno ha il posto fisso, non c'è un biglietto che si stacca prima e che assicura la titolarità".

David De Gea, è arrivata l'ora di dimostrare di essere uno dei migliori al mondo. Se ciò non avverrà, Henderson prendere la carica di primo portiere del Manchester United.