Manchester United-Tottenham dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Manchester United-Tottenham

• Data: 12 marzo 2022

• Orario: 18.30

• Canale TV: Sky Sport Uno (canale 201 satellite), Sky Sport Football (canale 203 satellite), Sky Sport 4K (canale 213 satellite)

• Streaming: Sky GO e NOW

Manchester City e Liverpool hanno fatto il vuoto dietro di sè, limitando la corsa al titolo di Premier. Dietro le squadre di Guardiola e Klopp, dominatrici delle ultime stagioni, c'è però la lotta Champions League per gli ultimi due posti disponibili. Chelsea, West Ham, Arsenal e non solo. Nella bagarre anche Manchester United e Tottenham, avversarie nella 29esima giornata.

La squadra di Rangnick è reduce dal brutto k.o nel Derby contro il City, riuscito a conquistare la vittoria per 4-1. Ultima gara all'opposto per il Tottenham di Konte, che ha surclassato il pericolante Everton per 5-0 ottenendo la terza vittoria nelle ultime cinque gare. Portandosi di fatto a -2 dai Red Devils.

Due punti dunque separano Manchester United e Tottenham, con il team di Conte pronto al sorpasso in classifica in caso di vittoria. Gli Spurs hanno tra l'altro due gare in meno rispetto ai rivali del nuovo turno di Premier League, ma una partita in più rispetto all'Arsenal, attualmente quarto a +3 sui colleghi londinesi.

Il Manchester United sarà atteso dalla Champions League e all'incontro con l'Atletico Madrid dopo il match contro il Tottenham, ma anche gli Spurs giocheranno ogni tre giorni: mercoledì 16, infatti, Kane e compagni affronteranno il Brighton in una delle sfide da recuperare, rinviate causa Covid.

L'articolo prosegue qui sotto

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Manchester United-Tottenham: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming

ORARIO MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM

La sfida tra Manchester United e Tottenham si giocherà sabato 12 marzo 2022 alle ore 18:30. Appuntamento all'Old Trafford di Manchester per la 29esima giornata del campionato inglese.

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM

Manchester United-Tottenham sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Football (canale 203). La partita tra Rangnick e Conte sarà visibile anche sul canale di Sky per la visione delle gare in 4K (canale 213).

MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM IN DIRETTA STREAMING

La diretta streaming del big match tra Manchester United e Tottenham sarà disponibile grazie a Sky Go. La sfida è disponibile anche su Now, acquistando uno dei pacchetti che contiene il big match di Premier League. In entrambi i casi gara disponibile su pc, notebook, smartphone e table scaricando una delle due app che trasmettono la sfida.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL sarà possibile seguire la partita tra Manchester United e Tottenham con una dettagliata diretta testuale. Nel pomeriggio il prepartita e le ultime news di formazione fino alle ultime azioni che precederanno il fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Fred, McTominay; Sancho, Bruno Fernandes, Pogba; Ronaldo.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Davies, Dier, Romero; Doherty, Hojberg, Bentancur, Sessegnon; Kulusevski, Son; Kane