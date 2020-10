Manchester United-Tottenham dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Tottenham di José Mourinho gioca all'Old Trafford contro lo United: tutto sulla sfida, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 4 ottobre 2020

4 ottobre 2020 Orario: 17.30

17.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Alla ricerca di ritmo. Il Manchester United e il Tottenham si sfidano nella quarta giornata di Premier League all'Old Trafford, in una sfida che José Mourinho vivrà da ex. Il portoghese, prima di allenare gli Spurs, era rimasto per più di due anni alla guida dei Red Devils.

Il club londinese vive una settimana a ritmi altissimi: martedì è stato impegnato in Coppa di Lega, giovedì in (entrambe vittorie). Domenica chiude la sei-giorni con una partita molto sentita.

La squadra di Solskjaer, invece, gioca in casa alla ricerca del successo, dopo la sorprendente sconfitta all'esordio contro il . Alla seconda sfida è arrivata una sofferta vittoria in trasferta col .

Qui potete trovare tutto ciò che serve sapere su Manchester United-Tottenham: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM

Manchester United-Tottenham è in programma per domenica 4 ottobre alle ore 17.30. La partita, valida per il quarto turno di Premier League 2020/21, si giocherà all'Old Trafford di Manchester a porte chiuse.

Manchester United-Tottenham sarà visibile su Sky Sport, che ha i diritti per la trasmissione in diretta esclusiva di tutta la Premier League in . Canale di riferimento è Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

La sfida tra Manchester United-Tottenham potrà essere seguita in grazie a Sky Go. Gli abbonati Sky potranno seguire la partita su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'app per Android e iOS, oppure su pc e notebook.

L'alternativa è Now Tv, il servizio streaming di Sky: tutte le partite di Premier League saranno visibiili acquistando uno dei pacchetti dedicati.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Doherty, Sanchez, Alderweireld, Reguilon; Hojbjerg, Ndombele; Lucas Moura, Lo Celso, Lamela; Kane.