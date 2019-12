Manchester United-Tottenham dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Manchester United e Tottenham si sfidano nel quindicesimo turno di Premier League. Ecco dove vedere il match in tv e streaming.

Il reduce dal deludente pareggio interno contro l' affronterà all'Old Trafford il rinato con la cura Mourinho nel match valido per il quindicesimo turno di Premier League.

Per il tecnico portoghese si tratta della prima volta che torna a Manchester dopo essere stato esonerato dai 'Red Devils'. Il Tottenham nell'ultima di campionato ha trovato i tre punti contro il Bournemouth sorpassando così proprio lo United e accodandosi al al quinto posto. Con Mourinho in panchina gli 'Spurs' hanno ritrovato quella sicurezza che era venuta a mancare negli ultimi mesi della gestione Pochettino.

La sfida fra United e Tottenham rappresenta il match clou di questa giornata di Premier insieme al Derby di . Dall' riportano che il match rischia di essere anche determinante per le sorti di Solskjaer sulla panchina dei 'Red Devils'.

In questa pagina tutte le informazioni su Manchester United-Tottenham: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in e .

MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

4 dicembre 2019 Orario: 20.30

Canale tv: Sky

Streaming: Sky Go, Now TV

ORARIO MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM

Il big match valido per la quindicesima giornata di Premier League tra Manchester United e Tottenham si gioca mercoledì 4 dicembre all'Old Trafford'. Il fischio d'inizio è fissato per le 20.30 italiane.

Manchester United-Tottenham, come tutta la Premier League, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky. In tv sarà possibile assistere alla sfida dell'Old Trafford su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

La gara tra Manchester United e Tottenham sarà ovviamente visibile anche in streaming. Grazie a Sky Go, app di Sky, agli abbonati basterà avere un cellulare, un tablet o un pc. Gara disponbibile in diretta streaming anche su Now Tv, che permette di assistere ai migliori eventi sportivi su Sky.

Solskjaer si gioca la panchina con la squadra tipo, con Williams e Wan-Bissaka che agiranno ai lati della coppia difensiva formata da Lindelof e Maguire, che avrà il compito di tutelare la porta di De Gea. Davanti spazio a Martial, assistito dal tris di trequartisti composto da Lingard, Rashford e James.

Le mire espansionistiche di Mourinho prendono la forma del 4-2-3-1 del suo Tottenham, con Son, Alli e Sissoko che agiranno dietro a Kane per dare l'assalto all'Old Trafford. In porta Gazzaniga con davanti la coppia Alderweireld e Sanchez, mentre sulle fasce spazio a Rose e Aurier. Il centrocampo degli 'Spurs', invece, è di proprietà di Winks e Eric Dier.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Williams, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka; Fred, McTominay; Rashford, Lingard, James; Martial. Allenatore: Solskjaer.

Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Rose, Alderweireld, Sánchez, Aurier; Winks, Dier; Son, Alli, Sissoko; Kane. Allenatore: Mourinho.