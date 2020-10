Manchester United-Tottenham 1-6: Sconfitta epocale per i Red Devils

Devastante partita degli Spurs, in superiorità numerica dalla mezzora: grande protagonista Son con una doppietta e un assist.

Disastroso inizio di stagione per il , che ha rimediato la seconda sconfitta nelle prime tre gare giocate, in attesa di recuperare la gara contro il . Vetta già lontanissima per la squadra di Solskjaer, abbattuta nel morale e nel risultato dal di Mourinho: 6-1 all'Old Trafford.

Pesantissimo k.o per il Manchester United, riuscito tra l'altro a passare in vantaggio con il rigore di Bruno Fernandes, infallibile come suo solito dal dischetto. Un avvio di gara incredibile quello contro il Tottenham, visto e considerando come gli Spurs siano riusciti a rimontare in men che non si dica.

Tra il 4' e il 7', dopo il goal dello United al secondo minuto, il Tottenham ha approfittato di una difesa casalinga continuamente in difficoltà: ne ha approfittato Ndombele prima e Son poi, con il sudcoreano infermabile in questo avvio di stagione e ad una velocità doppia rispetto ai difensori del Manchester United.

Son è stato il protagonista assoluto della sfida contro il Manchester United, autore di un assist al bacio che Kane ha dovuto solo spingere in rete e dunque di un secondo goal che lo porta ad essere capocannoniere di Premier con sei centri, al pari di Calvert-Lewin.

Ad influire in maniera pesante sul risultato l'espulsione comminata a Martial nella mezzora, sul 2-1 per il Tottenham, dopo una manata a Lamela in area: rosso immediato e inizio della fine per il Manchester United, già a nove punti dalla vetta, anche se con un match da recuperare.

Ci ha pensato Aurier a inizio ripresa a chiudere il match, ancora una volta sfruttando una difesa del Manchester United incapace di bloccare le ripartenze degli ospiti, anche a causa dell'inferiorità numerica di metà primo tempo. Sul 5-1 gli Spurs hanno rallentato in maniera considerevole, riuscendo comunque a segnare anche la sesta rete: Kane al 79' su rigore per una sconfitta da record.