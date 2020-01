Manchester United, Solskjaer annuncia: "Pogba deve operarsi"

Il Manchester United dovrà rinunciare a Pogba per alcune settimane. Il centrocampista si opererà alla caviglia che lo tormenta da mesi.

Tutto si può dire, tranne che il 2020 sia iniziato nel migliore dei modi per il . Se sul campo la prima partita dell’anno, quella di campionato con l’ , si è chiusa con una sconfitta, fuori i Red Devils si trovano costretti a fare i conti con un problema non da poco: le condizioni di Paul Pogba.

Il campione transalpino, che in questa stagione si è sin qui visto pochissimo in campo, sarà costretto ad operarsi ad una caviglia e quindi a fermarsi per alcune settimane.

A confermarlo è stato il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, al termine del match con l’Arsenal.

“Gli è stato consigliato dalla sua 'gente' di operarsi e starà fuori tre o quattro settimane, non lo so. Abbiamo fatto degli esami e non è nulla di grave, ma si tratta di un qualcosa che va affrontato e risolto il più presto possibile. Le sue condizioni sono state valutate anche dal club e da alcuni consulenti e ci hanno consigliato di agire in questo modo”.

Alle prese da mesi con un problema alla caviglia che ne ha limitato moltissimo l’utilizzo, Pogba in questa stagione ha sin qui raggranellato appena 8 presenze (7 delle quali in campionato).

Nessun giallo legato quindi alla sua mancata convocazione per la sfida con i Gunners, visto che nelle ultime settimane c’era anche chi aveva parlato della possibilità che il suo entourage stesse provando a forzare la mano al fine di anticipare un suo possibile addio al Manchester United. La notizia dell’imminente intervento pone tutto il discorso su altri binari.