Manchester United, Solskjaer categorico: "Pogba a gennaio non parte"

Nessun dubbio per il tecnico del Manchester United: "Pogba non sarà venduto a gennaio. Spero che possa tornare entro la fine di quest'anno".

Il si prepara per l'imminente turno di Premier League, che vedrà i Red Devils impegnati in trasferta contro il . A presentare la sfida in conferenza stampa, come da prassi, Ole Gunnar Solskjaer.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Il tecnico del Manchester United, oltre agli aspetti tecnico-tattici, ha affrontato anche l'argomento mercato. Blindando categoricamente Paul Pogba:

"Pogba non sarà venduto a gennaio".

Ai box da settimane, l'allenatore norvegese confida di recuperare la sua stessa in tempi ragionevolmente brevi:

"Paul si sta allenando, spero che possa tornare a giocare entro la fine di quest'anno. Ma non lo rischierò per evitare ricadute".

Una presa di posizione decisa e che non farà felice il , spettatore interessato. Non è un mistero, infatti, che Zinedine Zidane avrebbe piacere di allenare il suo connazionale già in concomitanza con il mercato di gennaio. Detto ciò, per il momento non sembrano sussistere i presupposti per intavolare una trattativa.