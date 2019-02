Manchester United, Sanchez ammette: "Con Mourinho atmosfera non salutare"

Il Manchester United di Solskjaer, che tanto bene sta facendo in Premier League, non si è però ancora giovato delle prestazioni del cileno Alexis Sanchez, che nel mese di dicembre è stato fermo per un problema alla coscia ed ha disputato spezzoni delle ultime tre partite contro Burnley, Leicester e Fulham.

Il diretto interessato, ai microfoni della BBC, è tornato però sulla gestione Mourinho, sottolineando la sua insoddisfazione per un utilizzo troppo altalenante.

"Per come allena, per come studia i video, per come organizza le cose, Mourinho è uno dei migliori allenatori al mondo. All'interno della squadra però c'era sempre quella sensazione di essere fuori per un momento, di essere dentro il momento dopo e viceversa. A volte giocavo ed a volte no, così ho perso la fiducia a poco a poco".