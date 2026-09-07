Manchester United-Sabah FK: dettagli della partita

Champions League - Game Week 1 10 set 2026 - 15:00 Old Trafford

Manchester United e Sabah FK scenderanno in campo il 10 settembre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Il cammino europeo si apre a Manchester

Il Manchester United torna in casa per ospitare la formazione azera del Sabah FK all'Old Trafford per la 1ª giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Dopo un combattuto pareggio in campionato nel fine settimana, il Manchester United punta a sfruttare il fattore campo per prendere subito il controllo della classifica del girone. Per il Sabah FK, debuttante in Europa, la trasferta contro i giganti inglesi rappresenta un momento storico e un test enorme della propria tenuta continentale.

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La pioggia di gol del Manchester United nel secondo tempo a Everton

Il Manchester United arriva all'esordio di giovedì sera dopo l'intenso 2-2 contro l'Everton all'Hill Dickinson Stadium nella 3ª giornata di Premier League, il 6 settembre. Dopo un primo tempo senza reti, Bryan Mbeumo ha sbloccato il match 61 secondi dopo l'inizio della ripresa. L'Everton ha pareggiato all'83' con Tyrique George, ma il subentrato Benjamin Šeško ha riportato avanti lo United di testa all'88'. Tuttavia, Ainsley Maitland-Niles ha segnato al 96', negando allo United tutti e tre i punti.

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La dichiarazione da cinque gol degli Owls contro lo Zira

Il Sabah FK si presenta all'Old Trafford pieno di fiducia dopo il netto successo casalingo per 5-0 contro lo Zira FK nella Premier League azera alla 4ª giornata, il 5 settembre. Veljko Simić ha aperto le marcature al 7', prima che l'attaccante Joy-Lance Mickels offrisse una prestazione magistrale completando una tripletta con gol al 13', al 30' e al 57'. Il subentrato Christian Nwachukwu ha aggiunto il quinto gol, regalando alla squadra di Valdas Dambrauskas il miglior slancio possibile in vista della competizione europea.

Davide contro Golia nella prima notte europea

Il Manchester United può vantare un netto vantaggio in termini di profondità della rosa, pedigree continentale e sostegno del pubblico di casa. Il trio offensivo formato da Bryan Mbeumo, Marcus Rashford e Benjamin Šeško cercherà di pressare fin dall'inizio, mentre il Sabah punterà su una fase di transizione difensiva compatta a metà campo per lanciare Joy-Lance Mickels e Veljko Simić. Con punti cruciali della fase campionato in palio, la sfida di giovedì promette grande interesse fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Il Manchester United è allenato da Michael Carrick per questa sfida di Champions League. Al momento non sono state confermate informazioni su infortuni o squalifiche e non è stata diffusa alcuna probabile formazione. Ulteriori aggiornamenti sulla squadra saranno aggiunti non appena disponibili, più vicino al calcio d'inizio.

Il Sabah FK è guidato dall'allenatore Valdas Dambrauskas. Come per lo United, non sono stati confermati aggiornamenti sulla rosa o sugli infortuni in vista della partita. Torna a controllare per le ultime informazioni prima della gara.

Stato di forma

Il Manchester United arriva a questa partita con un rendimento recente altalenante, con due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stato un netto 5-2 in Premier League contro l'Ipswich Town il 30 agosto. Prima di allora, ha subito una sconfitta per 2-0 in campionato contro l'Hull City ed è stato battuto 4-2 dal Milan in un'amichevole precampionato. Lo United ha anche pareggiato 1-1 sia con il Leeds United sia con il Paris Saint-Germain in amichevole. In queste cinque partite ha segnato dieci gol e ne ha subiti nove.

Il Sabah FK arriva in uno stato di forma nettamente migliore, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata la vittoria esterna per 1-0 contro l'Araz PFK nella Premier League azera il 31 agosto. Ha anche ottenuto un successo per 5-2 contro l'Hapoel Beer Sheva nelle qualificazioni alla Champions League e battuto l'AGF 4-0 in un precedente turno di qualificazione. L'unica sconfitta in questa serie è stata il 2-1 casalingo contro l'Hapoel Beer Sheva, ribaltato poi nella gara di ritorno. Il Sabah ha segnato dodici gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

Precedenti

Nei dati disponibili non risultano precedenti tra Manchester United e Sabah FK. La sfida di Old Trafford sarà il primo confronto tra i due club.