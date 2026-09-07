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Manchester United-Sabah, anteprima della UEFA Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Manchester United vs Sabah FK
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Sabah FK

Anteprima completa della sfida tra Manchester United e Sabah FK in UEFA Champions League. Analizziamo i risultati del campionato nazionale del weekend, il momento di forma recente e i temi principali in vista della sfida di giovedì sera all'Old Trafford.

Manchester United-Sabah FK: dettagli della partita

crest
Champions League - Game Week 1
Old Trafford

Manchester United e Sabah FK scenderanno in campo il 10 settembre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Il cammino europeo si apre a Manchester

Il Manchester United torna in casa per ospitare la formazione azera del Sabah FK all'Old Trafford per la 1ª giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Dopo un combattuto pareggio in campionato nel fine settimana, il Manchester United punta a sfruttare il fattore campo per prendere subito il controllo della classifica del girone. Per il Sabah FK, debuttante in Europa, la trasferta contro i giganti inglesi rappresenta un momento storico e un test enorme della propria tenuta continentale.

Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

La pioggia di gol del Manchester United nel secondo tempo a Everton

Il Manchester United arriva all'esordio di giovedì sera dopo l'intenso 2-2 contro l'Everton all'Hill Dickinson Stadium nella 3ª giornata di Premier League, il 6 settembre. Dopo un primo tempo senza reti, Bryan Mbeumo ha sbloccato il match 61 secondi dopo l'inizio della ripresa. L'Everton ha pareggiato all'83' con Tyrique George, ma il subentrato Benjamin Šeško ha riportato avanti lo United di testa all'88'. Tuttavia, Ainsley Maitland-Niles ha segnato al 96', negando allo United tutti e tre i punti.

The New Saints v Sabah: UEFA Champions League 2026/27 First Qualifying Round Second LegGetty Images

La dichiarazione da cinque gol degli Owls contro lo Zira

Il Sabah FK si presenta all'Old Trafford pieno di fiducia dopo il netto successo casalingo per 5-0 contro lo Zira FK nella Premier League azera alla 4ª giornata, il 5 settembre. Veljko Simić ha aperto le marcature al 7', prima che l'attaccante Joy-Lance Mickels offrisse una prestazione magistrale completando una tripletta con gol al 13', al 30' e al 57'. Il subentrato Christian Nwachukwu ha aggiunto il quinto gol, regalando alla squadra di Valdas Dambrauskas il miglior slancio possibile in vista della competizione europea.

Davide contro Golia nella prima notte europea

Il Manchester United può vantare un netto vantaggio in termini di profondità della rosa, pedigree continentale e sostegno del pubblico di casa. Il trio offensivo formato da Bryan Mbeumo, Marcus Rashford e Benjamin Šeško cercherà di pressare fin dall'inizio, mentre il Sabah punterà su una fase di transizione difensiva compatta a metà campo per lanciare Joy-Lance Mickels e Veljko Simić. Con punti cruciali della fase campionato in palio, la sfida di giovedì promette grande interesse fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Manchester United - Sabah FK

Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formazione
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB

Allenatore

  • M. Carrick

Il Manchester United è allenato da Michael Carrick per questa sfida di Champions League. Al momento non sono state confermate informazioni su infortuni o squalifiche e non è stata diffusa alcuna probabile formazione. Ulteriori aggiornamenti sulla squadra saranno aggiunti non appena disponibili, più vicino al calcio d'inizio.

Il Sabah FK è guidato dall'allenatore Valdas Dambrauskas. Come per lo United, non sono stati confermati aggiornamenti sulla rosa o sugli infortuni in vista della partita. Torna a controllare per le ultime informazioni prima della gara.

Stato di forma

MUN

MUN - Forma

LEE
V1-1
MIL
S2-4
HUL
S2-0
IPS
V5-2
EVE
D2-2
Gol segnato (subito)
10/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
SAB

SAB - Forma

FCK
V2-0
HBS
S2-1
HBS
V5-2
ARA
V0-1
ZIR
V5-0
Gol segnato (subito)
14/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Manchester United arriva a questa partita con un rendimento recente altalenante, con due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stato un netto 5-2 in Premier League contro l'Ipswich Town il 30 agosto. Prima di allora, ha subito una sconfitta per 2-0 in campionato contro l'Hull City ed è stato battuto 4-2 dal Milan in un'amichevole precampionato. Lo United ha anche pareggiato 1-1 sia con il Leeds United sia con il Paris Saint-Germain in amichevole. In queste cinque partite ha segnato dieci gol e ne ha subiti nove.

Il Sabah FK arriva in uno stato di forma nettamente migliore, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata la vittoria esterna per 1-0 contro l'Araz PFK nella Premier League azera il 31 agosto. Ha anche ottenuto un successo per 5-2 contro l'Hapoel Beer Sheva nelle qualificazioni alla Champions League e battuto l'AGF 4-0 in un precedente turno di qualificazione. L'unica sconfitta in questa serie è stata il 2-1 casalingo contro l'Hapoel Beer Sheva, ribaltato poi nella gara di ritorno. Il Sabah ha segnato dodici gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

Precedenti

Nei dati disponibili non risultano precedenti tra Manchester United e Sabah FK. La sfida di Old Trafford sarà il primo confronto tra i due club.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Club BrugesClub BrugesCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AteneAEK AteneAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcellonaBarcellonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
NapoliNapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualificato agli ottavi di finale

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