Manchester United k.o: Cristiano Ronaldo non tira il rigore, Bruno Fernandes lo sbaglia

Il club di Solskjaer finisce k.o in campionato contro l'Aston Villa, all'Old Trafford. Nuova delusione dopo la League Cup e polemiche.

Non sono giorni facili per il Manchester United. Dopo l'eliminazione dalla League Cup, arriva la prima sconfitta in campionato, tra l'altro in casa. All'Old Trafford successo di misura per l'Aston Villa e Red Devils ora raggiunti in classifica dal City, vittorioso nello scontro diretto contro il Chelsea.

Una sconfitta che fa parlare di sè per diversi motivi, non solo per il nuovo k.o dopo pochi giorni. Sotto dopo la rete di Hause al minuto 88, al 91' il Manchester United ha avuto l'opportunità di segnare il goal del pareggio su calcio di rigore. Sul dischetto Bruno Fernandes.

C'erano grandi dubbi riguardo il tiratore dagli undici metri in questa stagione, ma con Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo in campo è stato l'ex Novara a presentarsi per tentare il pareggio in extremis: risultato, rigore sbagliato e sconfitta.

Un possibile punto di svolta per la questione dei tiratori al Manchester United, considerando l'errore di Bruno Fernandes? Resta da capire l'idea di Solskjaer, considerando che si tratta solamente del quarto penalty non segnato dal portoghese, con 42 invece messi a segno.

La statistica è dalla parte di Bruno Fernandes, ma la forza mediatica di Cristiano Ronaldo potrebbe comunque cambiare la storia. L'alternativa è l'alternarsi dei rigoristi al Manchester United, ovviamente in caso di presenza in campo di entrambi.

Nonostante l'inizio di campionato pre-Aston Villa sia andato bene, con quattro vittorie in cinque gare, il Manchester United non può essere soddisfatto per questo primo mese e mezzo di gare ufficiali: fuori dalla League Cup, k.o in Champions League contro lo Young Boys e ora sconfitto in casa in Premier.

Considerando il ritorno di Cristiano Ronaldo, l'acquisto di Varane e il colpo Sancho, ma anche la conferma di Rashford, Pogba e i giovani di casa Red, non può che essere un avvio decisamente deludente per il Manchester United.