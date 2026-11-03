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Champions League
team-logoManchester United
Old Trafford
team-logoRoma
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Con il contributo di

Manchester United-Roma in diretta oggi: dove vedere la partita in TV e streaming?

Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
Champions League

In Champions League il Manchester United affronta la Roma. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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Manchester United-Roma: orario d'inizio

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Champions League - Game Week 4
Old Trafford

La partita tra Manchester United e Roma inizierà il 3 novembre 2026 alle 21:00.

Manchester United-Roma oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

La partita di Champions League tra Manchester United e Roma sarà trasmessa in diretta su DAZN.

I temi della settimana: che cosa è successo a Manchester United e Roma?

Il Manchester United arriva a questa partita con un bilancio allarmante: zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. In queste partite i Red Devils hanno incassato dodici goal e ne hanno segnati soltanto tre. Nell'ultimo incontro la squadra ha perso 2-0 in casa del Chelsea, dopo lo 0-3 contro il Bournemouth. Anche in Champions League le cose non vanno bene: l'1-4 in casa del Como e lo 0-2 contro l'Atlético Madrid mostrano la profondità della crisi.

La Roma è in una forma decisamente migliore: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. I giallorossi hanno segnato 16 goal e ne hanno subiti soltanto otto. Nell'ultimo incontro il club ha vinto 5-2 in casa dell'Udinese, dopo il 4-2 contro il Cagliari. In Champions League ha ottenuto un netto 4-0 contro lo Slovan Bratislava.

MUN

MUN - Forma

ATM
S2-0
LEE
D1-1
COM
S4-1
BOU
S0-3
CHE
S2-0
Gol segnato (subito)
2/12
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ROM

ROM - Forma

GEN
V2-0
SBR
V4-0
NAP
D3-3
CGL
V4-2
UDI
V2-5
Gol segnato (subito)
18/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Manchester United-Roma: formazioni

Probabili formazioni Manchester United - Roma

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formazione
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
S. LammensS. LammensD. DalotD. DalotN. MazraouiN. MazraouiH. MaguireH. MaguireL. MartinezL. MartinezK. MainooK. MainooY. TielemansY. TielemansA. DialloA. DialloA. SantosA. SantosM. CunhaM. CunhaB. FernandesB. FernandesP. GolliniP. GolliniE. N'DickaE. N'DickaM. HermosoM. HermosoG. ManciniG. Manciniteam-logoWesleyR. MoraR. MoraM. de RoonM. de RoonN. MolinaN. MolinaB. CristanteB. CristanteM. SouleM. SouleD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
4-2-3-1
Manchester United

Formazione titolare

Roma

Allenatore

  • M. Carrick
  • G. Gasperini

Manchester United-Roma: stato di forma

MUN

MUN - Forma

ATM
S2-0
LEE
D1-1
COM
S4-1
BOU
S0-3
CHE
S2-0
Gol segnato (subito)
2/12
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ROM

ROM - Forma

GEN
V2-0
SBR
V4-0
NAP
D3-3
CGL
V4-2
UDI
V2-5
Gol segnato (subito)
18/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Manchester United-Roma: bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

Manchester UnitedPareggioRoma
3
1
1
Europa League
Roma badge
Roma
ROM
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FIN
Europa League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
6
Roma badge
Roma
ROM
2
FIN
Champions League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FIN
Champions League
Roma badge
Roma
ROM
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FIN
Champions League
Roma badge
Roma
ROM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
12Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Manchester United-Roma: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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