Manchester United-Roma dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Manchester United sfida la Roma nell'andata delle semifinali di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MANCHESTER UNITED-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester United-Roma

Manchester United-Roma Data: 29 aprile 2021

29 aprile 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: TV8, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite), TV8 (numero 8, 108 e 508HD del digitale terrestre)

Il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer sfida la Roma di Paulo Fonseca nell'andata delle semifinali di Europa League. I Red Devils hanno eliminato nei turni precedenti Real Sociedad, Milan e Granada, mentre i giallorossi hanno avuto la meglio su Braga, Shakhtar Donetsk e Ajax.

Quello di Old Trafford sarà il primo confronto fra le due squadre a livello di Europa League: ci sono tuttavia 6 precedenti, tutti in Champions League, che vedono un netto predominio della formazione inglese con 4 successi, un pareggio e una sola vittoria della Roma. Quest'ultima è arrivata nel primo incrocio, il 4 aprile 2007, nell'andata dei quarti di finale (2-1 all'Olimpico con reti di Taddei e Vucinic e provvisorio pareggio di Rooney).

Sulla carta per la squadra di Fonseca il match appare proibitivo: la Roma ha perso tutte e tre le precedenti trasferte contro il Manchester United, subendo ben 9 goal e segnandone appena uno. Positivo per i rossoneri è anche il computo dei confronti recenti contro formazioni italiane: su 12 partite, si sono registrate 8 vittorie del Manchester United, 3 pareggi e una vittoria, conseguita dalla Juventus nella fase a gironi di Champions League nel 2018-19.

La Lupa, inoltre non ottiene una vittoria fuoricasa contro squadre inglesi dal lontano 2001 (1-0 sul Liverpool con goal di Guigou). Da allora ha riportato 8 sconfitte e 4 pareggi in 12 partite giocate con 7 differenti avversarie. Il centravanti giallorosso Edin Dzeko nella sua carriera ha segnato ben 5 goal nei 4 precedenti giocati contro i Red Devils ad Old Trafford, incluse due doppiette con la maglia del Manchester City (ottobre 2011 e marzo 2014).

Lo spagnolo Borja Mayoral è il bomber della Roma in Europa League, e con 7 reti guida la classifica marcatori del torneo con Yusuf Yazici del Lille e Pizzi del Benfica. Il portoghese Bruno Fernandes, autore di 3 goal, è invece il miglior marcatore del Manchester United. In questa pagina tutte le informazioni su Manchester United-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER UNITED-ROMA

Manchester United-Roma si disputerà la sera di giovedì 29 aprile 2021 nel palcoscenico dell'Old Trafford di Manchester. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la prima fra le due formazioni in Europa League, è in programma alle ore 21.00.

La sfida Manchester United-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 satellite).

La partita sarà inoltre visibile in diretta tv in chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508HD del digitale terrestre).

Tifosi e appassionati avranno varie possibilità per seguire Manchester United-Roma anche in diretta streaming. La gara, mediante Sky Go, sarà visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una seconda possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione anche delle gare di Europa League a chi acquista il pacchetto Sport.

La partita potrà infine essere seguita gratuitamente in diretta streaming sul sito TV8.it.

Collegandovi con il portale, fin dalle ore che precedono l'inizio della gara, avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali. Dopo il fischio d'inizio troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Solskjaer dovrebbe affidarsi a livello tattico al 4-2-3-1. Per il ruolo di centravanti Rashford è in vantaggio su Cavani, mentre sulla trequarti, alle sue spalle, dovrebbero agire Greenwood (favorito su James), Bruno Fernandes e Pogba. In mediana coppia composta da Fred e McTominay, quest'ultimo in vantaggio su Matic. Davanti al portiere De Gea, al centro della difesa Lindelöf potrebbe spuntarla su Tuanzebe e affiancare Maguire. Wan-Bissaka e Shaw (ma resta aperto il duello per una maglia con Alex Telles) saranno infine i due terzini.

Fonseca risponderà con il classico 3-4-2-1 della Roma di questa stagione. La scelta del centravanti titolare ricadrà su Edin Dzeko, tenuto a riposo nella trasferta di Cagliari. A sostegno ci saranno Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan, che affronterà la sua ex squadra. A centrocampo Diawara e Veretout saranno i due interni, mentre Karsdorp e Spinazzola presidieranno le due fasce. In difesa Smalling, tornato in campo in Sardegna dopo lo stop per infortunio, completerà la linea a tre con Cristante e Ibañez (Mancini è squalificato). Fra i pali agirà Pau López.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba; Rashford.

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Cristante, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.