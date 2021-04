Manchester United-Roma, tre infortuni in 37': Fonseca non può cambiare dopo l'intervallo

Veretout, Pau Lopez e Spinazzola costretti a uscire per infortunio: dentro Villar, Mirante e Bruno Peres. Intervallo ultimo slot, ma zero cambi.

Nonostante la rimonta dopo il goal di Bruno Fernandes (con le reti di Pellegrini su rigore prima e Dzeko a ribaltare la situazione), la Roma deve fare i conti con l'enorme sfortuna relativa agli infortuni nel primo tempo della gara di Manchester contro lo United.

Prima Veretout, dunque Pau Lopez ed infine Spinazzola sono stati costretti a uscire per infortuni muscolari nei primi 37 minuti di gioco. Questi hanno così portato Fonseca ad inserire per forza di cose Villar, Mirante e Bruno Peres. Risultato, zero cambi nei secondi 45' di gioco.

L'allargamento delle cinque sostituzioni, arrivato nel mondo del calcio in virtù del caos coronavirus del 2019/2020, ha portato con sè un massimo di tre slot per effettuare i cambi: Fonseca ha dovuto usarli per rimediare alle cause di forza maggiore arrivate all'Old Trafford.

L'unica eccezione è quella relativa all'intervallo: questo periodo di tempo tra le due frazioni, infatti, non conta come slot per le sostituzioni. Una volta ripreso il gioco, con l'inizio della ripresa, per la Roma non è possibile inserire nuovi giocatori al posto di quelli presenti in campo

Una prima volta in Europa nell'utlimo anno, una prima volta anche nella storia dell'Europa League: da quando la competizione UEFA ha cambiato denominazione, abbandonando il titolo di Coppa UEFA, nessuna squadra aveva mai cambiato tre giocatori in un primo tempo.

La Roma si è presentata nel teatro del Manchester United con divese assenze pesanti, su tutte quelle di Mancini e Pedro, ma anche quella di un Calafiori essenziale nell'ultima parte di Europa League (oltre al lungodegente Zaniolo). In panchina dunque il terzo portiere Fuzato, i giovani Ciervo e Darboe, oltre a Santon, Kumbulla, Carles Perez e Borja Mayoral.

Fonseca ha dovuto così pensare per pochi minuti a come continuare la gara contro il Manchester United: nessun cambio e secondi 45' con gli stessi undici che hanno chiuso la prima parte di gara. Carles Perez e Borja Mayoral, indiziati per l'ingresso in una gara normale, impossibilitati ad entrare per quanto successo ai compagni di squadra. 37 minuti di gioie e dolori.