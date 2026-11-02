Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Champions League
team-logoManchester United
Old Trafford
team-logoRoma
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
Con il contributo di

Manchester United-Roma, anteprima della UEFA Champions League: I giallorossi all’assalto dei padroni di casa in difficoltà

Manchester United vs Roma
Champions League
Manchester United
Roma

Sull’onda del travolgente 5-2 inflitto all’Udinese, i giallorossi di Gian Piero Gasperini volano a Manchester con l’obiettivo di aggravare la crisi del Manchester United, scosso dalla sconfitta per 2-0 a Stamford Bridge e alle prese con una pesante serie senza vittorie.

Manchester United-Roma: i dettagli della partita

crest
Champions League - Game Week 4
Old Trafford

La macchina da goal di Gasperini mette alla prova un Old Trafford scosso

Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Il Manchester United ospita la Roma a Old Trafford martedì in Champions League, con le due squadre che arrivano alla sfida in condizioni molto diverse. Lo United è immerso in una crisi in campionato, mentre la squadra di Gasperini si presenta a Manchester con fiducia e una grande prolificità offensiva.

La posizione di Michael Carrick nel club resta precaria dopo una serie di risultati che ha lasciato lo United al 16° posto in Premier League, il suo peggior avvio di sempre in una stagione della massima serie. Alla sconfitta casalinga per 3-0 contro il Bournemouth nel fine settimana ha fatto seguito l'umiliante 4-1 subito contro il Como in questa stessa competizione. La pressione su Carrick non è diminuita, nonostante la dirigenza abbia scelto, per il momento, di confermarlo.

In settimana, il tecnico ha ricevuto almeno una notizia incoraggiante: Kobbie Mainoo è tornato ad allenarsi dopo due settimane di assenza per infortunio. Il rientro del centrocampista dell'Inghilterra è una buona notizia, anche se non basta a compensare la conferma che Benjamin Sesko resterà fuori fino al 2027 a causa di un grave contrattempo legato a un infortunio.

SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images

La Roma arriva a Manchester dopo aver battuto il Cagliari 4-2 in Serie A nel fine settimana, un risultato che ha messo in evidenza sia le risorse offensive sia la capacità di reazione che Gasperini ha costruito in questa rosa. I prodotti del vivaio Emanuele Lulli e Niccolo Pisilli sono andati a segno nella vittoria in rimonta, dopo la quale l'allenatore ha elogiato il settore giovanile del club.

Gasperini deve fare a meno di Paulo Dybala, la cui presenza è improbabile dopo che il tecnico ha confermato che il recupero dell'argentino sta richiedendo più tempo del previsto. Anche Leonardo Balerdi e Mario Hermoso sono indisponibili: l'allenatore italiano dovrà quindi gestire con attenzione le risorse in un calendario fitto di impegni.

È una sfida dal peso notevole per la classifica di Champions League: lo United occupa l'ultimo posto, mentre la Roma è a metà classifica. Per la squadra di Carrick, un risultato positivo è quasi indispensabile. Per la Roma, vincere a Manchester sarebbe un segnale delle proprie ambizioni europee.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Manchester United - Roma

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formazione
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
S. LammensS. LammensD. DalotD. DalotN. MazraouiN. MazraouiM. de LigtM. de LigtH. MaguireH. MaguireM. MountM. MountY. TielemansY. TielemansM. CunhaM. CunhaB. MbeumoB. MbeumoA. SantosA. SantosB. FernandesB. FernandesP. GolliniP. GolliniL. BalerdiL. BalerdiM. HermosoM. HermosoD. GhilardiD. Ghilarditeam-logoWesleyR. MoraR. MoraN. PisilliN. PisilliN. MolinaN. MolinaM. de RoonM. de RoonM. SouleM. SouleD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
4-2-3-1
Manchester United

Formazione titolare

Roma

Allenatore

  • M. Carrick
  • G. Gasperini

Stato di forma

MUN

MUN - Forma

ATM
S2-0
LEE
D1-1
COM
S4-1
BOU
S0-3
CHE
S2-0
Gol segnato (subito)
2/12
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ROM

ROM - Forma

GEN
V2-0
SBR
V4-0
NAP
D3-3
CGL
V4-2
UDI
V2-5
Gol segnato (subito)
18/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti

Testa a testa

Manchester UnitedPareggioRoma
3
1
1
Europa League
Roma badge
Roma
ROM
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FIN
Europa League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
6
Roma badge
Roma
ROM
2
FIN
Champions League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FIN
Champions League
Roma badge
Roma
ROM
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FIN
Champions League
Roma badge
Roma
ROM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
12Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google