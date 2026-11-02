Manchester United-Roma: i dettagli della partita
La macchina da goal di Gasperini mette alla prova un Old Trafford scosso
Il Manchester United ospita la Roma a Old Trafford martedì in Champions League, con le due squadre che arrivano alla sfida in condizioni molto diverse. Lo United è immerso in una crisi in campionato, mentre la squadra di Gasperini si presenta a Manchester con fiducia e una grande prolificità offensiva.
La posizione di Michael Carrick nel club resta precaria dopo una serie di risultati che ha lasciato lo United al 16° posto in Premier League, il suo peggior avvio di sempre in una stagione della massima serie. Alla sconfitta casalinga per 3-0 contro il Bournemouth nel fine settimana ha fatto seguito l'umiliante 4-1 subito contro il Como in questa stessa competizione. La pressione su Carrick non è diminuita, nonostante la dirigenza abbia scelto, per il momento, di confermarlo.
In settimana, il tecnico ha ricevuto almeno una notizia incoraggiante: Kobbie Mainoo è tornato ad allenarsi dopo due settimane di assenza per infortunio. Il rientro del centrocampista dell'Inghilterra è una buona notizia, anche se non basta a compensare la conferma che Benjamin Sesko resterà fuori fino al 2027 a causa di un grave contrattempo legato a un infortunio.
La Roma arriva a Manchester dopo aver battuto il Cagliari 4-2 in Serie A nel fine settimana, un risultato che ha messo in evidenza sia le risorse offensive sia la capacità di reazione che Gasperini ha costruito in questa rosa. I prodotti del vivaio Emanuele Lulli e Niccolo Pisilli sono andati a segno nella vittoria in rimonta, dopo la quale l'allenatore ha elogiato il settore giovanile del club.
Gasperini deve fare a meno di Paulo Dybala, la cui presenza è improbabile dopo che il tecnico ha confermato che il recupero dell'argentino sta richiedendo più tempo del previsto. Anche Leonardo Balerdi e Mario Hermoso sono indisponibili: l'allenatore italiano dovrà quindi gestire con attenzione le risorse in un calendario fitto di impegni.
È una sfida dal peso notevole per la classifica di Champions League: lo United occupa l'ultimo posto, mentre la Roma è a metà classifica. Per la squadra di Carrick, un risultato positivo è quasi indispensabile. Per la Roma, vincere a Manchester sarebbe un segnale delle proprie ambizioni europee.
Notizie sulle squadre e rose
Probabili formazioni Manchester United - Roma
Stato di forma
Precedenti
Testa a testa
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