Manchester United, retroscena su De Ligt: scartato in estate per i dubbi sulla forma fisica

Il Manchester United fu a un passo da Matthijs De Ligt, scartato perchè secondo lo scout sarebbe ingrassato nel corso degli anni.

Con il suo ha sfiorato la finale di al termine di una memorabile cavalcata europea, ora Matthijs De Ligt si presenta al calciomercato estivo come il pezzo pregiato per le big: sul difensore olandese spunta un clamoroso retroscena con il protagonista.

Secondo quanto riferito dal 'Mirror', i Red Devils sono stati a un passo dall'acquisto del giovanissimo talento dell'Ajax durante la scorsa estate, quando cercavano un centrale di difesa. Lo scout olandese Marcel Bout, portato da Louis Van Gaal, aveva infatti visionato il classe '99 raccomandandolo al club.

Lo stesso Bout ha però poi dichiarato che il giocatore sarebbe ingrassato con ogni probabilità nel corso degli anni a causa della genetica di un padre in sovrappeso, perdendo così velocità e potenza.

Un incredibile errore di valutazione da parte dello staff dello United, che avrebbe potuto mettere le mani sul formidabile difensore a un prezzo sicuramente inferiore rispetto a quello attuale.

L'ex allenatore Mourinho aveva indicato proprio De Ligt come prima scelta per la difesa, specificando anche l'alternativa Harry Maguire come piano B. Ed è proprio su quest'ultimo profilo che il club potrebbe ora orientarsi, considerando che sul centrale dell'Ajax c'è la forte concorrenza del e non solo.