Manchester United-Real Sociedad dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Manchester United e Real Sociedad si affrontano nella fase a gironi di Europa League: le formazioni della partita, dove vederla in tv e in streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

MANCHESTER UNITED-REAL SOCIEDAD: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester United-Real Sociedad

Manchester United-Real Sociedad Data: 8 settembre 2022

8 settembre 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN, Sky Sport Football (numero 203 del satellite), Sky Sport (numero 253 del satellite)

DAZN, Sky Sport Football (numero 203 del satellite), Sky Sport (numero 253 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Comincia la fase a gironi di Europa League per Manchester United e Real Sociedad, che si affrontano in match valido per il Gruppo E in cui sono presenti anche Sheriff Tiraspol e Omonia.

Manchester United in grande crescita, dopo un avvio di stagione disastroso. I Red Devils sono infatti reduci da ben 4 vittorie consecutive in Premier League, di cui 2 negli scontri diretti per l’alta classifica contro Liverpool e Arsenal.

Buon avvio di campionato anche per la Real Sociedad, soprattutto in trasferta con le vittorie contro Cadice ed Elche. Tra le mura amiche, invece, i baschi hanno perso per 1-4 contro il Barcellona e pareggiato per 1-1 contro l’Atletico Madrid.

Ci sono 4 precedenti tra queste due squadre, con 2 successi del Manchester United e 2 pareggi. L’ultimo doppio confronto è andato in scena in occasione dell’Europa League edizione 2020/21, deciso soprattutto dallo 0-4 per i Red Devils in terra basca.

Nelle righe seguenti, troverete molto altro riguardo a Manchester United-Real Sociedad: da dove vedere la partita in tv e streaming alle indicazioni sulle formazioni.

ORARIO MANCHESTER UNITED-REAL SOCIEDAD

Sarà l’Old Trafford di Manchester ad ospitare Manchester United-Real Sociedad, in programma per giovedì 8 settembre 2022 con inizio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-REAL SOCIEDAD IN TV

Per godersi questa importante partita di Europa League, basterà avere l’abbonamento a DAZN. Questa piattaforma è visibile tramite app sulle moderne smart tv, oppure su altri tipi di televisione grazie a console di gioco come Xbox e PlayStation o dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Ci sarà anche la diretta su Sky: basterà accedere a Sky Sport Football (numero 203 del satellite) o a Sky Sport (numero 253 del satellite).

MANCHESTER UNITED-REAL SOCIEDAD IN DIRETTA STREAMING

DAZN dà la possibilità ai propri abbonati di vedere la partita anche in streaming, accedendo al sito ufficiale tramite pc e notebook oppure scaricando l’app per smartphone e tablet.

Stesso discorso per quanto riguarda Sky con il servizio Sky Go e con NOW. Quest’ultimo è il servizio on demand di Sky che, attraverso specifici pacchetti, propone il meglio del palinsesto dell'emittente satellitare.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca del match per DAZN sarà affidata a Riccardo Mancini. Gianluigi Bagnulo, invece, sarà la voce di Sky per questa sfida.

IN DIRETTA SU GOAL

Per non perdervi nulla del match dell’Old Trafford, potrete anche accedere al nostro portale e seguire la nostra diretta testuale. Verranno descritte le azioni salienti della sfida, dal primo all’ultimo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-REAL SOCIEDAD

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, L. Martinez, Malacia; Casemiro, Eriksen; Antony, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo. All. Ten Hag

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2): Remiro; Gorosabel; Zubeldia, Le Normand, Munoz; Mendez, Zubimendi, Merino; Silva; Soerloth, Ali-Cho. All. Alguacil