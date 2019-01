Manchester United-Reading 2-0: Mata e Lukaku decisivi, infortunio per Sanchez

Altra vittoria per il Manchester United di Solskjaer, che batte per 2-0 il Reading e supera il terzo turno di FA Cup.

Il Manchester United batte per 2-0 il Reading e supera in questo modo il terzo turno di FA Cup. A segno nel primo tempo Mata su calcio di rigore e Lukaku in pieno recupero.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Solskjaer (alla quinta vittoria su altrettante panchine) schiera i suoi con il 4-3-3. Davanti a Romero troviamo Dalot, Darmian nell'inedito ruolo di centrale, Jones e Young. Centrocampo a tre con Fred, McTominay e Andreas Pereira. In avanti il trio formato da Mata, Lukaku e Sanchez.

Primi 20 minuti di gioco tutto sommato equilibrati, coi padroni di casa che lasciano il possesso palla agli avversari e si fanno vedere dalle parti del loro portiere con il colpo di testa ravvicinato di McTominay ed il destro (alto sopra la traversa) di Sanchez.

A sbloccare la partita è lo spagnolo Mata, che al 22' si procura e realizza il calcio di rigore dell'1-0 (il tutto grazie al VAR, che ha reso vano però il contemporaneo goal firmato da Fred).

L'articolo prosegue qui sotto

Il vantaggio permette ai Red Devils di addormentare il match e di subire le prime conclusioni nello specchio della porta solo a fine primo tempo ad opera di Harriot e Yiadom.

I 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro (che diventeranno 6 per altre perdite di tempo) consentono a Lukaku, servito in profondità da Sanchez, di firmare il 2-0 che chiude la partita con 45 minuti di anticipo.

La ripresa, a parte qualche più che apprezzabile tentativo del Reading di riaprire il discorso qualificazione (pronto Romero in due occasioni su Aluko e Yiadom), si segnala per gli ingressi in campo di Chong, Fellaini e Rashford ma soprattutto per l'infortunio muscolare occorso al cileno Sanchez.