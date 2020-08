Manchester United re dei rigori con 22 a favore: è record in Europa

Il Manchester United ha ottenuto 22 rigori a favore in stagione: nessun club ne ha ricevuti di più nei cinque principali campionati europei.

L'ultimo calcio di rigore ottenuto in semifinale di ha piazzato il in testa alla speciale classifica delle squadre che ne hanno ottenuti di più nei cinque principali campionati in Europa: i Red Devils sono andati sul dischetto ben 22 volte.

Nessuno ha fatto meglio della squadra inglese dal punto di vista dei penalty a favore in questa stagione: si tratta di un record nelle ultime quattro stagioni, soltanto il ne aveva conquistati di più nella stagione 2015-16. Superata anche la , che ne ha conquistati 20 nell'attuale stagione.

I Red Devils hanno conquistato il terzo posto finale in Premier League alle spalle del e davanti al , qualificandosi alla fase a gironi della prossima . Ora la ghiotta occasione di staccare il biglietto per la finalissima di Europa League.