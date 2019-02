Manchester United-PSG: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Manchester United ospita il PSG nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: ecco probabili formazioni e dove vederla.

Uno dei match più attesi dell'andata deglii ottavi di finale di Champions League è senza dubbio Manchester United-PSG.

I Red Devils, arrivati al secondo posto nel girone della Juventus, hanno cambiato totalmente marcia dopo l'addio di Mourinho e l'arrivo di Solskjaer, che ha conquistato 10 vittorie ed un pareggio in 11 partite sulla panchina del Manchester United.

Dall'altra parte c'è un PSG che sta dominando come di consueto la Ligue 1 (10 punti di vantaggio sul Lille secondo e due partite da recuperare), ma ha perso l'imbattibilità in campionato due giornate fa contro il Lione.

QUANDO SI GIOCA MANCHESTER UNITED-PSG

Manchester United-PSG è in programma martedì 12 febbraio allo stadio 'Old Trafford' di Manchester. Fischio d'inizio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-PSG IN TV E STREAMING

Manchester United-PSG sarà trasmessa in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Football (203) e Sky Sport (253). Il match sarà inoltre visibile in streaming per gli abbonati Sky grazie al servizio SkyGo, disponibile su pc, smartphone e tablet. Non è prevista la programmazione in chiaro.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-PSG

Solskjaer dovrebbe proseguire con il 4-3-3, ma non mancano i dubbi tra difesa e attacco. E' aperto il ballottagio tra Smalling e Lindelof per un posto accanto a Bailly, mentre sulle fasce dovrebbero essere confermati Dalot e Shaw. Il terzetto di centrocampo sarà ancora composto da Herrera, Pogba e Matic, ma davanti c'è il dubbio legato alla presenza di Lukaku. Il belga è favorito su Lingard e Sanchez per partire titolare nel tridente con Rashford e Martial.

Emergenza infortuni nel PSG, Tuchel dovrà praticamente reinventarsi l'attacco senza Neymar e Cavani, che si è infortunato durante l'ultima partita col Bordeaux. Possibile dunque un 4-3-3 con Mbappè punta centrale insieme a Draxler e Di Maria. Non è però da escludere nemmeno un 4-4-2 con l'inserimento di Choupo-Moting. A centrocampo dovrebbe esserci l'ex Roma Paredes con Verratti e Marquinhos. In difesa Dani Alves sostituirà l'altro infortunato Meunier. Tra i pali Buffon contende il posto ad Areola.

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Dalot, Smalling, Bailly, Shaw; Pogba, Matic, Herrera; Martial, Lukaku, Rashford.



PSG (4-3-3): Buffon; Dani Alves, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Paredes; Draxler, Mbappé, Di Maria.