Manchester United-PSG, le formazioni ufficiali: Pogba contro Verratti

Rashford, Lingard e Martial nel tridente del Manchester United, Mbappè fa la prima punta nel PSG, Dani Alves esterno alto.

Le formazioni ufficiali di Manchester United-PSG :

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Young, Bailly, Lindelof, Shaw; Pogba, Matic, Herrera; Lingard, Rashford, Martial. Allenatore: Solskjaer.

PSG (4-2-3-1): Buffon; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos; Dani Alves, Draxler, Di Maria; Mbappé. Allenatore: Tuchel.

Solskjaer punta ancora sul 4-3-3 che sta portando i propri frutti in Premier League: Lingard vince il ballottaggio con Lukaku e Sanchez per un posto nel tridente accanto a Rashford e Martial. Confermati a centrocampo Pogba, Herrera e Matic, Lindelof accanto a Bailly in difesa.

Emergenza infortuni per Tuchel, che deve fare a meno di Neymar e Cavani: Mbappè agisce dunque da prima punta con il supporto di Di Maria, Draxler e Dani Alves, alzato per l'occasione sulla linea dei trequartisti. Marquinhos ancora riproposto in mediana accanto a Verratti.