Manchester United-PSG 0-2: Kimpembe e Mbappè, Old Trafford gelato dai francesi

Il PSG passa sul campo del Manchester United nella ripresa grazie alle reti di Kimpembe e Mbappè, nel finale espulso Pogba.

Nonostante le assenze di Neymar e Cavani il PSG strappa un sonoro 0-2 sul campo del Manchester United nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, mandando un forte messaggio alle pretendenti.

Il primo squillo porta la firma di Angel Di Maria, che dal limite sfiora il palo con un gran sinistro dal limite. I Red Devils cercano spesso la velocità dei tre attaccanti ma la partita è chiusa e le due difese concedono pochissimi spazi tra le linee.

L'atteggiamento prudente delle due formazioni alza il livello dell'agonismo in campo e fioccano i cartellini gialli sui numerosi duri contrasti. Pogba prova a far male con uno spunto dei suoi, ma sbaglia poi l'ultimo passaggio in area, mentre sul ribaltamento di fronte Mbappè conclude sull'esterno della rete partendo però in leggera posizione di fuorigioco. Poco prima dell'intervallo Lingard deve alzare bandiera bianca a causa di un problema muscolare: al suo posto entra Sanchez.

Ad inizio ripresa Solskjaer gioca la carta Mata al posto di Sanchez, ma è il PSG a passare in vantaggio sugli sviluppi di un corner: Kimpembe viene lasciato tutto solo sul secondo palo e il tocco al volo del francese spezza gli equilibri.

Il Manchester United perde ogni certezza difensiva e incassa dopo sei minuti anche la seconda rete: il fischiatissimo Di Maria serve a centro area un pallone perfetto per Mbappè, che brucia i due centrali e batte De Gea sotto porta.

La squadra di Solskjaer spegne totalmente la luce e rischia più volte il colpo del ko, evitato solamente da un grande De Gea: il portiere spagnolo prima ferma Mbappè lanciato in uno contro uno, poi sfodera un altro gran riflesso sulla botta secca di Bernat.

La reazione dei Red Devils si materializza con le conclusioni dal limite di Herrera e Juan Mata, che non creano però troppi problemi al muro francese. Nel finale i padroni di casa restano anche in dieci con l'espulsione di Pogba, che entra duramente su Dani Alves e rimedia il secondo giallo: l'ex Juventus salterà dunque il match di ritorno.

I GOAL

53’ KIMPEMBE 0-1 - Corner battuto teso da Di Maria sul secondo palo, Pogba buca l'intervento di testa e Kimpembe è libero di insaccare sotto porta con un piatto sinistro al volo.

61' MBAPPE' 0-2 - Di Maria sfugge sulla sinistra e mette a centro area un cross basso con i tempi giusti per Mbappè, che sfugge ai due centrali e apre il piattone sotto porta.

IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED-PSG 0-2

MARCATORI: 53' Kimpembe (P), 61' Mbappè (P)

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Pogba, Matic, Herrera; Lingard (47' Sanchez), Rashford (84' Lukaku), Martial (47' Mata). Allenatore: Solskjaer.



PSG (4-2-3-1): Buffon; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti (75' Paredes), Marquinhos; Dani Alves, Draxler, Di Maria (81' Dagba); Mbappé. Allenatore: Tuchel.

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Kimpembe, Draxler, Pogba, Young, Bernat, Lindelof, Dani Alves, Herrera, Shaw

Espulsi: Pogba