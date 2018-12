Manchester United, Pogba saluta Mourinho: "Mi ha fatto migliorare come persona"

Il Manchester United archivia gli anni di Mourinho e riparte dalla manita di Cardiff ma è ovvio che, al termine della partita, le domande siano state ancora sul traumatico addio dello Special One.

Domande a cui non si è sottratto neppure Paul Pogba, ritenuto da molti il primo 'nemico' di Mourinho ma che intervistato dalla 'BBC' rende onore all'ex tecnico.

"Abbiamo vinto dei trofei con Josè. Lui mi ha fatto migliorare come persona e voglio ringraziarlo per questo. Sono sicuro che vale lo stesso anche per gli altri giocatori ma ora è il passato, pensiamo alla prossima partita".