Manchester United, Pogba lancia la sua nuova app

Pogba ha lanciato tramite Instagram la sua nuova App: al momento quindi per il francese nessun cambiamento di maglia in vista.

Congedato senza polemica l'ex manager Josè Mourinho , Paul Pogba nella giornata di sabato ha partecipato da protagonista alla vittoria per 5-2 del Manchester United sul campo del Cardiff .

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

E nella giornata odierna ha trovato anche il tempo per lanciare via social, con tanto di suspance per l'annuncio, la sua nuova app. Questa la presentazione del nuovo progetto ai suoi fans tramite Instagram.

" Grazie per aver cercato di indovinare, ma l'annuncio che voglio dare oggi riguarda solamente il divertimento. Sto lanciando l'app Pogmoji per personalizzare le tue immagini e rendere più vivaci le tue conversazioni. Cerca POGMOJI su AppStore o Google Play ".

Pogba ovviamente spera che l'inizio di questo suo nuovo progetto possa anche coincidere con il suo rilancio sul campo, visto che prima di essere scelto da Solskjaer come titolare è stato lasciato in panchina dallo Special One nelle ultime due partite di Premier League (per lui in stagione un totale di 21 presenze e 5 goal).