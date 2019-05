Manchester United, Pogba insultato dopo la sconfitta: "Vaffanculo, sei una merda"

La stagione del si è conclusa nel peggiore dei modi con la sconfitta casalinga contro il , partita al termine della quale nel mirino dei tifosi è finito anche Paul Pogba.

L'ex centrocampista della infatti è stato gravemente insultato da un tifoso, con evidente riferimento all'uso dei social.

Ma non solo. Un altro tifoso dello United ha infatti lanciato pesanti accuse nei confronti di Pogba.

Paul Pogba got a heap of abuse as he left the pitch earlier, and responded with a thumbs up and shrug of the shoulders! 😲 pic.twitter.com/75Ecf8DGD4