Manchester United, Pogba e de Gea non ce la fanno: salteranno il Liverpool

Brutte notizie per Solskjaer, che nel big match contro il Liverpool all'Old Trafford non avrà a disposizione Pogba e de Gea.

Il dovrà prepararsi ad affrontare in casa il primo in classifica senza poter contare su Paul Pogba e de Gea che saranno entrambi fuori per infortunio. Per Solskjaer la sfida con Klopp si fa ancora più ardua e avrà ancora più bisogno del calore dell'Old Trafford.

"David dovrà fare un'ecografia, ma io penso che sarà indisponibile. Pogba ha effettuato dei controlli dopo l' e fortunatamente non starà fuori a lungo anche se non riuscirà a prendere parte a questa partita".

Il centrocampista campione del mondo con la è ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia che gli ha fatto perdere le ultime cinque partite dello United. L'avvio di stagione di Pogba è la metafora della squadra di Solskjaer: tante difficoltà e una stagione che non è ancora iniziata per davvero. Le altre squadre sono partite invece e il Liverpool ha già scavato un solco di 15 punti che sembra sempre più difficile da colmare per lo United.

David de Gea, invece, si è infortunato all'adduttore nel corso del secondo tempo di Svezia-Spagna e non potrà difendere la porta dello United dagli assalti di Salah e compagni. La partita contro il Liverpool rischia di essere decisiva per l'allenatore dei 'Red Devils' con l'ombra di Massimiliano Allegri che aleggia minacciosa su di lui.