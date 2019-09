Manchester United, Phil Jones 'esonera' Solskjaer in diretta: "Sacked"

L'ex difensore del Manchester United, inquadrato dalle telecamere in tribuna, è stato pizzicato mentre chiedeva l'esonero di Solskjaer a Woodward.

La sconfitta subita contro il potrebbe essere fatale a Ole Gunnar Solskjaer. Questo almeno stando alle immagini che stanno facendo il giro del web in .

Durante la partita infatti Phil Jones, ex difensore del , è stato pizzicato dalle telecamere in tribuna mentre chiedeva l'esonero immediato del tecnico al vice presidente Ed Woodward.

"Sacked in the morning".

Woodward, evidentemente più attento di Phil Jones, si è però subito accorto di essere ripreso e ha stoppato l'ex difensore intimandogli di smetterla.

Phil Jones : sacked in the morning

Ed Woodward : we’re on camera, stop

😂pic.twitter.com/OhYvjoN3pT — Garwain (@Garwain) September 22, 2019

Il Manchester United dopo sei giornate di Premier League ha raccolto solo otto punti frutto di due vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte. Il tutto mentre la capolista è già scappata a +10.

Come se non bastasse poi i Red Devils devono farei conti anche con le frecciate del grande ex Josè Mourinho, che qualche giorno fa ha sottolineato come le cose senza di lui non siano migliorate. Anzi.