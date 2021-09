Manchester United-Newcastle dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Manchester United e Newcastle a confronto nel quarto turno di Premier League: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

MANCHESTER UNITED-NEWCASTLE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester United-Newcastle

Manchester United-Newcastle Data: 11 settembre 2021

11 settembre 2021 Orario: 16.00

16.00 Canale tv: Sky Sport Football (203 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

​E' già costretto ad inseguire il Manchester United, lontano due punti dal Tottenham capolista della Premier League: per gli uomini di Solskjaer c'è l'ostacolo Newcastle, almeno sulla carta agevole.

A dirlo è la classifica che vede i 'Red Devils' a quota sette punti dopo le prime tre giornate, mentre i bianconeri sono fermi ad uno.

Pogba e compagni hanno battuto Leeds e Wolverhampton, pareggiando sul campo del Southampton alla seconda giornata; il Newcastle ha esordito con due sconfitte contro West Ham e Aston Villa, prima di strappare il primo punto stagionale grazie al 2-2 interno col Southampton.

Ad 'Old Trafford' c'è grande attesa per il ritorno di Cristiano Ronaldo, prelevato dalla Juventus negli ultimi giorni di mercato: il portoghese torna nel club che lo lanciò dopo ben dodici anni, e indosserà la sua classica maglia numero 7.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Manchester United-Newcastle: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER UNITED-NEWCASTLE

Manchester United-Newcastle si giocherà sabato 11 settembre 2021 allo stadio 'Old Trafford' di Manchester. Calcio d'inizio fissato alle ore 16.

La sfida tra Manchester United e Newcastle sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Manchester United-Newcastle sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati Sky su Sky Go, servizio fruibile attraverso l'applicazione scaricabile su pc, smartphone e tablet. L'alternativa è NOW, la piattaforma online che consente di assistere alla programmazione Sky (previo acquisto di uno dei pacchetti offerti).

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Martial; Ronaldo.

NEWCASTLE (3-5-2): Woodman; Schär, Lascelles, Fernandez; Murphy, Willock, Almiron, Longstaff, Ritchie; Saint-Maximin, Wilson.