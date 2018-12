Manchester United, Mourinho vs Klopp: "Nel calcio non conta solo spendere"

Manchester United di scena a Liverpool, José Mourinho stuzzica Jurgen Klopp: "Una squadra è come una casa: oltre ai mobili c'è il lavoro".

In Champions League è arrivato il secondo posto nel girone alle spalle della Juventus, sconfitta a Berna dallo Young Boys: un passo falso non sfruttato dal Manchester United, contemporaneamente sconfitto da un Valencia ormai certo del declassamento in Europa League.

Un ko che ha indotto José Mourinho a optare per il Natale il ritiro, in modo da ritrovare la compattezza persa. E il prossimo avversario in Premier League non sarà di quelli semplici, affatto: appuntamento ad 'Anfield Road' contro la capolista Liverpool di Jurgen Klopp, reduce da spese di mercato estive del tutto eccezionali (177 milioni di sterline), al contrario dei 'Red Devils' (72.5 milioni di sterline).

Proprio di questo ha parlato il tecnico portoghese nella consueta conferenza stampa prepartita: "Spendi i soldi per i migliori mobili possibili e sei pronto a vivere in una casa straordinaria. Ma non si tratta sempre di fare solo questo".

Paragone immobiliare per lo 'Special One': "Una squadra di calcio è come una casa, necessita dei mobili: ma spendere tanti soldi non conta. Oltre a questo c'è il duro lavoro, altrimenti non serve a nulla".

Pura verità o piccola stoccata al suo club per mancati colpi ad effetto? Da Mourinho è lecito attendersi davvero di tutto.