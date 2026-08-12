



Amichevoli dei club - Game Week 1 15 ago 2026 - 10:45

Man United-AC Milan inizia il 15 agosto 2026 alle 11:45 EST e alle 15:45 GMT.

Riepilogo 2025-26

Lo United ha chiuso al terzo posto la Premier League 2025-26, a sette punti dal Manchester City secondo classificato. Lo United ha vinto cinque delle ultime sei partite, assicurandosi il posto in Champions League dopo due anni di assenza dalla competizione continentale d’élite. Il regista portoghese Bruno Fernandes ha brillato nello United, battendo il record di assist in una singola stagione di Premier League. Nell’ultima annata del massimo campionato inglese ha mandato in gol i compagni 21 volte.

Il Milan ha vissuto un deludente 2025-26, chiudendo al quinto posto in Serie A, piazzamento sufficiente soltanto per un posto nell’Europa League di questa stagione. Questo significa ora due anni di assenza dalla Champions League, quindi si può dire che le due squadre stiano andando in direzioni opposte.

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Cosa hanno aggiunto Man United e Milan sul mercato?

Lo United ha rinforzato il centrocampo con gli acquisti onerosi di Youri Tielemans dall’Aston Villa e Andrey Santos dal Chelsea. Karl Darlow aggiunge esperienza al reparto dei portieri, mentre il colombiano di 18 anni Cristian Orozco arriva come interessante prospetto per il ruolo di mediano difensivo.

Il Milan ha speso una cifra enorme per ingaggiare l’attaccante portoghese Goncalo Ramos dal PSG. Ha anche aggiunto il difensore centrale spagnolo Mario Gila dalla Lazio e il centrale mancino di 20 anni Sankhoun Diawara dal Troyes, in Francia.

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Probabili formazioni

Man United (4-2-3-1): Heaton; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Mount, Santos; Amad, Lacey, Dorgu; Mbuemo.

AC Milan (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Leao, Loftus-Cheek; Camarda.

Notizie sulle squadre e rose

Al momento non sono disponibili notizie su nessuna delle due squadre in vista di questa sfida. Le informazioni su infortuni, squalifiche e probabili formazioni saranno aggiunte più vicino al calcio d’inizio, non appena disponibili.

Lo stesso vale per l’AC Milan, con nessun dettaglio confermato sulla rosa o aggiornamento sullo staff tecnico fornito in questa fase. Torna a controllare per gli ultimi aggiornamenti prima della partita.

Stato di forma

Il Manchester United arriva a questa partita con un precampionato dai risultati misti ma incoraggianti. Nelle ultime cinque gare ha vinto tre volte, pareggiato una e perso una, segnando 12 gol e subendone tre. L’uscita più recente si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Paris Saint-Germain, mentre il successo per 2-1 sull’Atletico Madrid e il 5-0 inflitto al Rosenborg dimostrano il suo potenziale offensivo. L’unica sconfitta è arrivata contro il Wrexham, uno 0-1 che ha rappresentato un passo falso nelle prime fasi del precampionato.

Le ultime cinque partite dell’AC Milan raccontano una storia diversa. Ha vinto una volta, pareggiato due e perso due, subendo sette gol in questa serie. Il risultato più recente è stato il 3-0 subito contro il Chelsea, e ha perso anche 2-1 contro il Cagliari nell’ultima partita di Serie A della scorsa stagione. Un pareggio per 2-2 con il Celtic e l’1-1 contro l’Inter completano un precampionato in cui è mancata continuità.

Precedenti

L’ultimo incontro tra questi due club risale all’Europa League del marzo 2021, quando il Manchester United vinse 1-0 a San Siro. Le due gare di quel confronto si conclusero con il passaggio del turno dello United, dopo l’1-1 dell’andata a Old Trafford. Nelle cinque sfide dirette presenti nel dataset, lo United ha vinto tre volte e pareggiato una, mentre l’AC Milan ha ottenuto una vittoria. Il risultato più netto è stato il 4-0 dello United a Old Trafford in Champions League nel marzo 2010.

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