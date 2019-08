Manchester United-Milan: dove vederla in tv e streaming

Manchester United-Milan è l'ultima gara di rossoneri e red devils nell'International Champions Cup 2019: tutte le informazioni sulla partita.

Utlima gara di e nell'edizione 2019 dell'International Champions Cup, la sfida tra rossoneri e red devils sarà molto utile soprattutto a Solskjaer per capire lo stato di forma della propria squadra a pochi giorni dal debutto in Premier League.

Il campionato inglese partirà infatti il prossimo weekend, con i Diavoli Rossi chiamati subito a un big match contro il nuovo di Frank Lampard. Due partite molto affascinanti dunque per la truppa di Solskjaer, che vuole chiudere questa ICC a punteggio pieno.

Per farlo avrà bisogno di battere il Milan, nel bel mezzo invece della propria preparazione pre-stagionale. In caso di pareggio durante i 90', il regolamento prevede il passaggio diretto ai calci di rigore.

Affrontato il Manchester United in questa ultima gara della ICC 2019, i rossoneri il 10 agosto voleranno poi per la prima volta in Kosovo, dove sfideranno in amichevole il Feronikeli, formazione campione nazionale.

Un doppio test nel quale Giampaolo continuerà a perfezionare i propri schemi di gioco nel suo nuovo Milan, in attesa di accogliere gli ultimi arrivati Leao e Leo Duarte.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Manchester United-Milan: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming .

MANCHESTER UNITED-MILAN: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Manchester United-Milan DATA 3 agosto 2019, ore 18.36 (italiane) DOVE Principality Stadium, ARBITRO - TV Sportitalia STREAMING www.sportitalia.com

ORARIO MANCHESTER UNITED-MILAN

Manchester United-Milan, ultima gara dei rossoneri nell'International Champions Cup 2019, si disputerà al Principality Stadium di Cardiff, noto anche come Millennium Stadium. Il calcio d'inizio dell'incontro sarà alle ore 18.36 italiane (le 17.36 in ).

Manchester United-Milan sarà visibile in chiaro, in diretta e in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), così come le altre gare dell'International Champions Cup 2019. A raccontare l'incontro sarà Carlo Pellegatti, come già avvenuto in occasione degli incontri contro e .

Per chi non potesse vedere la gara Manchester United-Milan tramite una , sarà possibile seguire l'incontro in diretta sul sito www.sportitalia.com. In questo modo chiunque potrà restare aggiornato con quanto accade da Cardiff anche in mobilità.

IN DIRETTA SU GOAL

Chi lo vorrà, avrà modo di seguire Manchester United-Milan anche in diretta testuale - dal pre-partita fino al fischio finale - collegandosi su Goal. Sul portale fin dalla mattina troverete tutte le novità e gli aggiornamenti sulle formazioni e sulla gara.

A pochi giorni dal debutto in Premier League contro il Chelsea, Solskjaer potrebbe affidarsi allo stesso undici che ha battuto 1-0 il Kristiansund a Oslo nell'ultima amichevole disputata dai Red Devils. Assente ovviamente Lukaku, protagonista del mercato in uscita. Non ci sarà neppure Pogba, il quale non è partito con la squadra a causa di un mal di schiena.

Il Milan dovrebbe invece affidarsi all'ormai rodato 4-3-1-2 marchiato Giampaolo. In attacco i rossoneri dovrebbero schierare dal primo minuto la coppia formata da Castillejo e Piatek, con Andre Silva possibile alternativa. La trequarti sarà affidata invece ancora una volta a Suso mentre a centrocampo c'è attesa per Krunic, più probabilmente a gara in corso. Assente Paqueta.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Smalling, Lindelof, Shaw; Matic, McTominay; James, Mata, Martial; Rashford.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek.