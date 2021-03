Manchester United-Milan dove vederla: SKY o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan fa visita al Manchester United per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Tutto sul match: da dove vederlo alle formazioni.

MANCHESTER UNITED-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester United-Milan

Manchester United-Milan Data: 11 marzo 2021

11 marzo 2021 Orario: 18.55

18.55 Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite)

Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite) Streaming: Sky Go e Now TV

L'avventura europea del Milan riparte dal 'Teatro dei sogni'. Sarà infatti l'Old Trafford ad ospitare il primo atto di Manchester United-Milan , match valevole per la gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League . I rossoneri hanno raggiunto la top-16 della seconda rassegna continentale per importanza dopo aver eliminato, con qualche patema di troppo, la Stella Rossa di Dejan Stankovic: 2-2 a Belgrado e 1-1 a San Siro . Un doppio pari che ha comunque sorriso alla formazione guidata da Stefano Pioli , avanti grazie al maggior numero di reti segnate in trasferta.

Tutto facile, invece, per il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer che, dopo essersi imposto per 4-0 sulla Real Sociedad all' Estadio de Anoeta, si è limitato a gestire il rassicurante vantaggio nel match di ritorno disputato tra le mura amiche e conclusosi sullo 0-0.

Manchester United e Milan si incrociano per la prima volta nel tabellone dell'Europa League. I precedenti tra le due squadre, infatti, sono 10 e risalgono tutti alla fase ad eliminazione diretta della Champions League: 5 trionfi per i rossoneri e altrettanti per i Red Devils. L'ultimo confronto risale alla stagione 2009-2010 quando lo United di Alex Ferguson strapazzò la squadra allenata da Leonardo con un perentorio 4-0.

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili riguardanti Manchester United-Milan : dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su dove guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO MANCHESTER UNITED-MILAN

La partita Manchester United-Milan, che si terrà sul palcoscenico dell'Old Trafford di Manchester, verrà disputata giovedì 11 marzo. Il calcio d'inizio della grande sfida tra Red Devils e rossoneri, valevole per la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League, è fissato per le ore 18.55 italiane.

Il match Manchester United-Milan , valevole per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky, che detiene i diritti esclusivi per l'Europa League. La sfida dell'Old Trafford sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Attraverso il servizio Sky Go, sarà possibile seguire la supersfida europea Manchester United-Milan anche in diretta streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook. Nel primo caso sarà necessario scaricare precedentemente la app per sistemi Android e iOS, nel secondo basterà anche soltanto collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Una preziosa alternativa è costituita da Now TV, il servizio di streaming live e on-demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le gare dell'Europa League, a coloro che acquistano il Pass Sport.

Goal offre la possibilità ai suoi lettori di seguire Manchester United-Milan anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Ole Gunnar Solskjaer ha qualche dubbio da risolvere in vista dell'arrivo del Milan ma dovrebbe rispondere con un modulo speculare a quello dell'avversario. Cavani si appresta a ritrovare una maglia da titolare e si candida per guidare l'attacco dei Red Devils. A centrocampo si va verso la conferma di Fred al fianco di Pogba. In difesa linea a quattro consolidata a protezione di de Gea.

Defezioni pesanti in casa Milan. Stefano Pioli dovrà fare sicuramente a meno del grande ex Zlatan Ibrahimovic, a cui si aggiunge il sicuro forfait di Bennacer. Theo Hernandez, dopo il forfait di Verona, dovrebbe tornare a disposizione per l'impegno di coppa, così come Rebic. Tonali è il favorito numero uno per comporre il duo di centrocampo insieme all'intoccabile Franck Kessié. In avanti, il tecnico romagnolo spera di recuperare anche Calhanoglu tra le linee. Nel caso in cui il turco non fosse arruolabile, spazio a Brahim Diaz a supporto di Rafael Leao.

Manchester United (4-2-3-1): de Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cavani

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Leao