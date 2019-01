Manchester United, Martial rinnova per 5 anni: "Manca solo qualche dettaglio"

L'agente di Martial svela che il francese, in scadenza a fine giugno, rinnoverà col Manchester United: pronto il prolungamento fino al 2024.

Chi si stava già facendo venire l'acquolina in bocca alla possibilità di portarsi a casa uno svincolato di lusso come Anthony Martial, tanto indolente quanto bravo a giocare a calcio, deve mettersi l'anima in pace: il francese non lascerà il Manchester United in estate.

Già, perché è ormai tutto apparecchiato per il rinnovo dell'ex talento del Monaco, il cui contratto va in scadenza il 30 giugno del 2019. Potenziale parametro zero, Martial firmerà invece per altri cinque anni, e dunque fino al 2024, come annunciato all'emittente francese 'RMC Sport' dal suo agente, Philippe Lamboley.

"C'è solo qualche dettaglio ancora da finalizzare", ha detto il procuratore. Ma l'accordo con il Manchester United è stato trovato. E dunque è lecito attendersi a breve un annuncio da parte dei Red Devils, inizialmente timorosi di perdere a zero euro - o meglio, sterline - un calciatore pagato 60 milioni nell'agosto del 2015.

Lo stesso Lamboley, appena qualche settimana fa, aveva infatti rilasciato una dichiarazione in stile Wanda Nara, ovvero piuttosto pessimista: "Il Manchester United ci ha già fatto pervenire delle offerte non all'altezza. Al momento siamo lontani da un rinnovo".

E invece, un po' a sorpresa, Martial prolungherà il proprio contratto con lo United. Frustrando le aspettative dei tanti club interessati o soltanto accostati a lui, anche dall'Italia. Un possibile parametro zero, a meno di ribaltoni, non sarà più tale.