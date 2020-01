Manchester United-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Manchester United e Manchester City si affrontano per il Derby di Carabao Cup: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Un mese dopo il Derby di Premier League vinto dalecco l'occasione della rivincita per il, chiamato di nuovo ad affrontare i Red Devils nella gara valida come andata delle semifinali di

Con DAZN segui Manchester United-Manchester City IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La squadra vincitrice del doppio confronto approderà in finale, dove sfiderà una tra e , impegnate nell'altra semifinale. La gara di ritorno è in programma il 29 gennaio all'Etihad Stadium.

In campionato il City è attualmente terzo ma lontanissimo dal capolista, distante ben 14 punti e con una partita in meno. Va ancora peggio al Manchester United con i Red Devils addirittura quinti a -13 dallo stesso City.

Nel turno precedente lo United ha superato il Colchester per 3-0 ma è reduce dalla sconfitta contro l' in Premier League, mentre il Manchester City ha eliminato l'Oxofrd United.

In questa pagina tutte le informazioni su Manchester United-Manchester City: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester City-Manchester United

Manchester City-Manchester United Data: 7 gennaio 2020

7 gennaio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

ORARIO MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY

Il Derby di Manchester tra City e United si giocherà martedì 7 gennaio 2020 alle ore 21 italiane. La gara d'andata è in programma all'Old Trafford.

La semifinale di Carabao Cup sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli abbonati a DAZN potranno inoltre seguire il Derby di Manchester in diretta streaming anche su tablet e smartphone tramite l'app o il sito. Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Matic; James, Pereira, Rashford; Martial.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy; Rodri, De Bruyne, David Silva; Mahrez, Aguero, Sterling.