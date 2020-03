Manchester United-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Manchester United sfida il Manchester City nel Derby della 29ª giornata di Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il Derby fra il di Ole Gunnar Solskjaer e il di Pep Guardiola infiamma la 29ª giornata di Premier League. I Red Devils occupano la 5ª posizione in classifca assieme al Wolverhampton con 42 punti, frutto di 11 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte, mentre i Citizens sono secondi alle spalle del dominatore del massimo campionato inglese, con un bottino di 57 punti e un cammino di 18 successi, 3 pareggi e 6 sconfitte.

Sono 92 i precedenti fra le due squadre nel massimo torneo inglese fra First Division e Premier League: il bilancio premia il Manchester United con 34 vittorie, 25 successi del City e 23 pareggi. Anche considerando le sole 45 gare giocate in Premier League, i Red Devils sono in vantaggio nelle statistiche con 22 vittorie, 15 successi degli Sky Blues e 8 pareggi.

Soffermandoci però agli ultimi anni, i dati dicono che i rapporti di forza sono cambiati: negli ultimi 7 derby di Manchester si sono infatti registrati 4 successi del City, 2 dello United e un pareggio. Il Manchester United si presenta al Derby con 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 gare disputate, mentre il Manchester City arriva da 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 giornate.

Entrambe le squadre, inoltre, in settimana hanno avuto impegni di Coppa: 3-0 in trasferta per i Red Devils in contro il , vittoria per 2-1 per i Citizens nella finalissima di League Cup contro l' .

Sergio Aguero è il miglior marcatore del Manchester City in campionato con 16 goal realizzati: se il 'Kun' dovesse andare a segno nel Derby, diventerebbe il miglior bomber assoluto in Premier League nella stracittadina staccando Wayne Rooney e portandosi a 11 goal. Nella graduatoria complessiva, che tiene conto di tutte le competizioni, tuttavia, l'ex United conduce con 11 marcature contro le 9 dell'argentino.

Marcus Rashford, che sarà il grande assente della stracittadina assieme a Paul Pogba a causa di un infortunio, è invece il bomber del Manchester United con un bottino di 14 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Manchester United-Manchester City: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester United-Manchester City

Manchester United-Manchester City Data: 8 marzo 2020

8 marzo 2020 Orario: 17.30

17.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY

si disputerà il pomeriggio di domenica 8 marzo 2020 nel palcoscenico di Old Trafford, a Manchester. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Anthony Taylor, è previsto per le ore 17.30. Sarà il 93° Derby di Manchester nel massimo campionato inglese.

Sarà Sky, che detiene i diritti della Premier League, a trasmettere in esclusiva il Derby Manchester United-Manchester City. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellte, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca sarà curata da Massimo Marianella, che sarà affiancato da Fabio Capello al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire Manchester United-Manchester City anche in diretta mediante Sky Go. Il Derby sarà dunque visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, inclusa la Premier League, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Solskjaer pensa a livello tattico ad un 3-4-1-2. In attacco, ancora k.o. Rashford, il recuperato Daniel James potrebbe affiancare Martial, con il portoghese Bruno Fernandes a sostegno sulla trequarti. Fred e Williams saranno i due mediani. Fra i pali giocherà De Gea, davanti allo spagnolo Lindelof, Maguire e Shaw potrebbe comporre la linea difensiva a tre. Ancora indisponibile per infortunio anche Pogba.

Guardiola punterà sul 4-3-3. Davanti al portiere Ederson, Walker e Mendy saranno i due terzini, mentre Otamendi e Fernandinho comporranno la coppia centrale difensiva. A centrocampo Rodri agirà da playmaker. Ad affiancarlo come mezzala sinistra potrebbe esserci De Bruyne: il belga però non è al meglio a causa di problemi alla schiena che lo hanno costretto a saltare il match infrasettimanale in FA Cup contro lo . Se non dovesse farcela spazio a David Silva, con Gündogan favorito su Bernardo Silva per il ruolo di mezzala sinistra. Nel tridente d'attacco, infine, spazio al giovane Foden accanto ad Aguero e Sterling. Probabile panchina invece per Gabriel Jesus, nonostante l'elevato rendimento del brasiliano nell'ultimo periodo.

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): De Gea; Lindelof, Maguire, Shaw; Wan-Bissaka, Matic, Fred, Williams; Bruno Fernandes; Martial, D. James.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Foden, Aguero, Sterling.