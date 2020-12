Manchester United-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Derby di Manchester fra lo United e il City infiamma la 12ª giornata della Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 12 dicembre 2020

12 dicembre 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer contro il Manchester City di Pep Guardiola nel derby che infiamma il sabato della 12ª giornata di Premier League.

I Red Devils sono sesti in classifica con 19 punti, frutto di 6 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, i Citizens, partiti male in campionato, inseguono in 7ª posizione a quota 18, con un cammino di 5 successi, 3 pareggi e 2 k.o. Entrambe le squadre devono recuperare una partita.

Le due squadre si sono sfidate complessivamente 88 volte nel massimo campionato inglese, 42 in Premier League e 46 nella vecchia First Division, con un bilancio che premia lo United di 37 successi, 27 affermazioni del City e 20 pareggi. Considerando la sola Premier, sono 23 le vittorie del Red Devils, a fronte di 15 degli Sky Blues e di 8 pareggi.

Il Manchester United è reduce da un momento positivo in campionato, avendo ottenuto 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate, mentre in ha perso in settimana contro il e ha mancato l'obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale.

Il Manchester City, invece, ha riportato un pareggio, una sconfitta e 2 vittorie di fila nelle precedenti 4 gare giocate nel torneo, e ha superato in settimana l'Olympique in Europa, dove a differenza dei cugini, ha ottenuto la qualificazione vincendo il proprio girone.

Bruno Fernandes, con 7 goal, è il giocatore più prolifico dei Red Devils in Premier League, l'algerino Riyad Mahrez è il miglior marcatore del City con 4 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Manchester United-Manchester City: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY

Manchester United-Manchester City si disputerà la sera di sabato 12 dicembre 2020 nel palcoscenico dell'Old Trafford di Manchester, con fischio d'inizio alle ore 18.30. Sarà il 47° derby di Manchester in Premier League fra le due formazioni.

Sarà Sky, che detiene i diritti della Premier League, a trasmettere in diretta tv il derby Manchester United-Manchester City. La partita andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Il derby Manchester United-Manchester City potrà essere visto anche in diretta , attraverso Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android su dispositivi mobili quali smartphone e tablet.

Una seconda possibilità è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che, acquistando uno dei pacchetti proposti, offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare della Premier League.

IN DIRETTA SU GOAL

darà la possibilità ai suoi lettori di seguire il derbyanchesul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale della partita, con i goal, gli eventi e le azioni salienti dal calcio d'inizio al fischio finale.

Solskjaer dovrebbe far ritorno al 4-2-3-1 per i Red Devils. Davanti sarà Rashford ad agire da centravanti, con Greenwood, Van de Beek e Martial (che stringerà i denti nonostante non sia al meglio) sulla trequarti. In mediana giostreranno Pogba e McTominay. In difesa Wan-Bissaka e Telles agiranno da terzini, con Lindelöf e Maguire coppia centrale e De Gea fra i pali. Ai box gli infortunati Cavani e Jones.

Guardiola potrebbe rilanciare dal 1' il Kun Aguero, a segno in settimana in Champions League, come centravanti. Alle sue spalle agiranno Mahrez, De Bruyne e Sterling. In mediana tandem composto dal tedesco Gündogan e dallo spagnolo Rodri. Fra i pali agirà Ederson, in difesa è in dubbio Eric García, infortunatosi contro il Marsiglia. Stones e Rúben Dias dovrebbero agire da centrali, con Cancelo e Mendy terzini.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles; Pogba, McTominay; Greenwood, Van de Beek, Martial; Rashford.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Cancelo, Stones, Rúben Dias, B. Mendy; Gündogan, Rodri; Mahrez, De Bruyne, Sterling; Aguero.